Mercedes presenta anche una livrea SPECIALE per il GP del Giappone

Mercedes è il terzo team di Formula 1 a presentare una livrea speciale per il Gran Premio del Giappone. Il team di Toto Wolff svelerà questo fine settimana un design unico, caratterizzato da un lupo che adorna l'ala anteriore.

I Silver Arrows hanno dato il via alla stagione 2026 in modo quasi impeccabile. George Russell ha dominato il debutto in Australia, mentre Kimi Antonelli, riprendendosi da un inizio altalenante, è riuscito a conquistare un meritato secondo posto.

Nella gara Sprint di Shanghai il giovane pilota italiano ha faticato a partire al meglio, concludendo quinto, mentre Russell riconquistava la vittoria. Al Gran Premio di Cina, invece, Antonelli ha messo in mostra il suo talento, trionfando dalla pole position, mentre Russell, superando Ferrari, si è assicurato il secondo posto.

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Entrambi i team puntano a replicare il risultato uno-due al Suzuka International Racing Course, che ospiterà la Formula 1 questo fine settimana. In Giappone, Mercedes presenterà una livrea in cui il lupo sull'ala anteriore occupa un ruolo centrale.

Due squadre avevano già svelato una grafica speciale per il terzo Gran Premio del 2026: Racing Bulls lancia una livrea ispirata alla Spring Edition del Red Bull Energy Drink, mentre Haas sorprende con il suo impattante design Godzilla.

Presenting… our Japanese GP livery 🐺 pic.twitter.com/L7KG7rewTI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026

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