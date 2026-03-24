Hamilton sente di poter conquistare la sua prima vittoria con la Ferrari dopo lo storico GP di Cina

Lewis Hamilton ha finalmente spezzato il suo digiuno sul podio in F1 durante il Gran Premio di Cina di domenica, e ora punta alla sua prima vittoria con la Ferrari.

Dopo aver superato Kimi Antonelli al giro iniziale a Shanghai – nonostante il giovane italiano sia riuscito a riconquistare la sua posizione – il pilota ha combattuto testa a testa con il compagno Charles Leclerc per la maggior parte della gara, raggiungendo così il podio a bordo dell’iconica macchina rossa.

Nonostante non sia riuscito a superare la scuderia Mercedes, rappresentata da Antonelli e George Russell, il sette volte campione ha tutte le ragioni per festeggiare: si tratta infatti del suo primo podio con la Ferrari, interrompendo una striscia priva di podi durata 27 gare, a partire dal Gran Premio di Las Vegas 2024 fino al Gran Premio di Cina 2026.

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Con questa prestazione a Shanghai, Hamilton amplia il proprio record personale, totalizzando 203 podi nella storia della F1, mentre Michael Schumacher si attesta al secondo posto con 155.

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Hamilton pronto a vincere con la Ferrari

In conferenza stampa dopo il Gran Premio di Cina, il pilota 41enne è stato interrogato sulla sua capacità di conquistare una vittoria con la rossa, ora che ha ottenuto il suo primo podio. Hamilton ha sorriso, affermando che la vittoria sembra più vicina che mai, una prospettiva impensabile solo un anno fa.

"Durante le qualifiche siamo arrivati molto vicini, e in gara attualmente vantiamo un margine di quattro o cinque decimi, un gap fondamentale che influenza sia l’aerodinamica che la potenza. È una condizione che dobbiamo certamente migliorare", ha spiegato.

Ha poi aggiunto: "Confido ciecamente in tutto il team di Maranello e so bene che questo obiettivo è alla nostra portata. Forza Ferrari, continuiamo a spingere!"

Quando è stata l'ultima vittoria di Lewis Hamilton in un Gran Premio di F1?

Hamilton continua a lottare per rimanere in cima in questo nuovo ciclo regolatorio, anche se da quando è arrivato a Maranello nella stagione 2025 non ha ancora conquistato una vittoria con la Ferrari.

Sebbene sia salito sul podio vincendo la gara sprint del Gran Premio di Cina dello scorso anno con la Scuderia, l’ultima vittoria in Gran Premio si è registrata quando correva ancora per la Mercedes.

Il pilota ha ereditato il successo nel Gran Premio del Belgio 2024, dopo la squalifica del compagno di squadra Russell per un’errata gestione della bandiera a scacchi.

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