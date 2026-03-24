Antonelli rompe il silenzio sulla terribile MALEDUCAZIONE che la F1 gli ha riservato.

Mercedes-pilota Andrea Kimi Antonelli ha vissuto un weekend da sogno in Cina, conquistando la sua prima vittoria in Formula 1.

Tuttavia, la festa post-gara non è andata come previsto: un commentatore lo ha erroneamente presentato come Kimi Raikkonen, episodio che il giovane pilota ricorda ancora con sorpresa.

Il Gran Premio al Shanghai International Circuit ha segnato una tappa fondamentale per il 19enne. Dopo aver guadagnato la pole position, diventando il più giovane della storia, Antonelli ha dominato la gara guidando 54 dei 56 giri.

L'articolo continua sotto il video

Con un distacco di oltre cinque secondi su George Russell, ha tagliato il traguardo mentre Lewis Hamilton, in rappresentanza della Ferrari, completava il podio.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Kimi risponde

Nonostante l'euforia per la prima vittoria, l'errore del commentatore Bob Constanduros ha acceso una certa tensione durante la cerimonia. Il narratore, noto per la sua esperienza, ha infatti annunciato involontariamente il nome del campione del mondo del 2007, scatenando risate tra il pubblico e lasciando il vincitore visibilmente disorientato. Antonelli ha dichiarato a Sport Mediaset: "Quando mi hanno chiamato Kimi Raikkonen sul podio, non ci potevo credere. Ero così confuso da non sapere se salire o meno sul palco."

Il gaffe non è passato inosservato: l'analista Olav Mol, durante il Race Café di Ziggo Sport, lo ha definito una confusione tipica, paragonandola a "un groviglio babilonese". Nonostante il momento imbarazzante, l'intero paddock ha saputo trovare il lato comico della situazione, tanto che persino Lewis Hamilton e il responsabile della Ferrari, Fred Vasseur, hanno sorriso di fronte all'incidente.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato