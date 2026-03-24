Wolff è accusato di avere un "complesso" Antonelli dall'ex boss della F1

Toto Wolff è stato accusato di avere un complesso particolare dopo l'incredibile vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Cina.

Il giovane italiano di 19 anni ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, contribuendo a regalare alla Mercedes un doppio successo a Shanghai, con George Russell che ha completato il podio insieme a lui.

Per Antonelli questa impresa segna un progresso significativo, specialmente dopo un esordio nel 2025 segnato da alti e bassi: pur ottenendo tre podi, il ragazzo è rimasto notevolmente alle spalle del compagno, che ha totalizzato 319 punti contro i 150 del giovane protetto, con una distanza netta di 169 punti.

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La stagione non è stata facile per il pilota, che ha faticato durante il difficile periodo europeo, totalizzando soli tre punti con un nono posto in Italia e un decimo in Ungheria. Inoltre, nel corso delle prove libere al Gran Premio d’Italia 2024, Antonelli ha subito un brutto incidente durante il suo debutto in F1, episodio che ha ulteriormente alimentato le critiche rivolte a Wolff per averlo deciso troppo in fretta come successore di Lewis Hamilton. Queste difficoltà, unite al peso delle aspettative, hanno creato un clima di forti tensioni intorno alla figura del giovane pilota e al management del team.

Wolff ha reagito in maniera evidente alle critiche, come si è potuto notare dal messaggio di congratulazioni inviato ad Antonelli via radio a seguito della vittoria a Shanghai.

Con un tono intriso di ironia, il capo della scuderia ha commentato: "È troppo giovane. Non dovremmo averlo in Mercedes, ma mandarlo in una scuderia meno esigente dove possa fare esperienza e imparare dai propri errori. Eppure, eccolo qui, Kimi. Una vittoria." L'affermazione del team principal ha suscitato reazioni diverse, alimentando ulteriori confronti nel mondo della Formula 1.

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Steiner critica l'autocompiacenza di Toto Wolff

L'ex direttore della Haas, Guenther Steiner, non ha tardato a replicare, criticando le dichiarazioni di Wolff come un tentativo di autopromozione per giustificarsi di fronte a chi lo attaccava. Durante il podcast Red Flags Steiner ha dichiarato: "È stata una verace autopromozione. Ha voluto dimostrare di non aver commesso errori, anche se, sinceramente, non era necessario. Credo che Toto mostri segni di insicurezza. Alla fine, il merito va a Kimi e questo è ciò che va riconosciuto." Le parole di Steiner hanno infiammato ulteriormente il dibattito, mettendo in luce le tensioni interne al paddock.

Attualmente Antonelli si trova al secondo posto del campionato mondiale, a soli quattro punti dal compagno George Russell, dopo che la Mercedes ha assicurato un doppio podio nelle scorse gare, conseguendo la vittoria al Gran Premio d’Australia.

Quando si svolgerà la prossima gara di F1?

La terza tappa del campionato di F1 2026 si disputerà al Gran Premio del Giappone, con la gara prevista per domenica 29 marzo. La Mercedes cercherà di conquistare la sua prima vittoria a Suzuka dal 2019, successiva al successo di Valtteri Bottas, ma dovrà fare i conti con la dura sfida imposta dalla coppia Ferrari composta da Hamilton e Charles Leclerc.

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