Verstappen è difeso da una leggenda della F1

Secondo la leggenda della Formula 1, Mario Andretti attribuisce le recenti forti dichiarazioni di Max Verstappen sulle nuove normative ai risultati sportivi attuali del pilota olandese.

Il campione del mondo del 1978 sostiene che Verstappen non si diverte più come una volta, ora che non riesce più a dominare la pista, e che tale frustrazione si riflette nella sua critica. Le affermazioni sono state espresse durante il podcast Drive to Wynn.

Verstappen si è mostrato critico in diverse occasioni quest'anno riguardo alle regole introdotte in questa stagione. In un'occasione ha definito la nuova generazione di vetture come "antiracing" e ha persino paragonato la competizione a una "Formula E sotto steroidi".

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Il pilota è particolarmente irritato dal modo in cui viene distribuita la potenza tra il motore a combustione e la capacità della batteria elettrica, poiché, secondo lui, ciò costringe i corridori ad adottare uno stile di guida innaturale per rigenerare energia.

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Frustrazione per la mancanza di dominio

Andretti interpreta la situazione in modo diverso. Secondo il leggendario pilota, l’attitudine decisa di Verstappen nasce dalla sua abitudine a guidare e controllare la gara; non potendo più farlo, il piacere di correre ne risente. L'americano sottolinea come nel motorsport sia normale che le forze in pista cambino repentinamente, costringendo i piloti ad adattarsi alle risorse a loro disposizione.

Adattarsi alla situazione

L’esperto ribadisce che il compito di un pilota è quello di sapersi adattare a ogni circostanza, senza usare le regole come scusa. "Ognuno deve trarre il massimo dalla situazione. L’essenza della guida risiede proprio nel saper sfruttare al meglio ciò che si ha a disposizione", ha commentato Andretti nel podcast. Secondo lui, invece di lamentarsi delle carte che il destino assegna, i piloti dovrebbero concentrarsi nel perfezionare la propria tecnica.

Inizio complicato per la Red Bull Racing

Le critiche di Verstappen arrivano in una fase iniziale del campionato segnata da numerose difficoltà. Dopo le prime due gare in Australia e in Cina, il tricampione mondiale si trova all’ottava posizione in classifica con appena otto punti. Mentre la Mercedes, guidata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli, occupa momentaneamente la vetta della classifica, la Red Bull Racing sta affrontando problemi tecnici: si vocifera infatti che la loro monoposto pesi circa 20 chili in più rispetto al minimo regolamentare.

Aspettativa per il Giappone

Questo fine settimana si terrà il Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka, appuntamento cruciale per Verstappen, che vede in questa gara l’occasione per migliorare la sua posizione in classifica. Nonostante ciò, le critiche alle nuove normative continuano a riscuotere eco nel paddock. Andretti ribadisce che l’essenziale è concentrarsi sulla gara, tralasciando le condizioni esterne, e che spetta a squadre e piloti superare le sfide tecniche di questa stagione per riconquistare un posto sul podio.

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