Un miliardario sfida Horner e Mercedes nella battaglia per Alpine
Un miliardario sfida Horner e Mercedes nella battaglia per Alpine
Il conflitto sulla partecipazione minoritaria di Alpine si è intensificato, delineando uno scenario in cui diverse forze cercano di affermarsi nel mondo della Formula 1.
Mercedes-Benz Group appare pronto ad acquisire quella quota strategica, mentre l'ex direttore del team Red Bull, Christian Horner, ha mostrato interesse per la scuderia francese.
Tuttavia, come riferisce PlanetF1, i due contendenti si trovano a dover competere con un imprenditore benestante esterno all'elite del motorsport. La tensione sale e il dibattito si accende, riflettendo le complesse dinamiche tra tradizione e innovazione nel settore.
Attualmente, la quota del 24% è detenuta da Otro Capital, un consorzio formato da celebri personalità del panorama hollywoodiano e atleti di spicco. Secondo documenti aziendali recentemente emersi, il consorzio potrà disporre delle proprie azioni soltanto a partire da settembre.
Questa circostanza ha suscitato ulteriori riflessioni sulle strategie future della scuderia, mettendo in luce le sfide legate alla valorizzazione del marchio e alla necessità di investimenti che possano rilanciare l’intero progetto.
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Il proprietario dei New York Mets si fa avanti
Steven Cohen, proprietario dei New York Mets, ha deciso di inserirsi attivamente in questa disputa. Dopo aver acquistato la squadra di baseball nel 2020 per circa 2,4 miliardi di dollari,
Cohen ha rilanciato il club, incrementando il budget salariale e attirando nuovi sponsor che hanno elevato il profilo commerciale della realtà. Oggi il suo interesse si estende anche ad Alpine, evidenziando la volontà di espandersi ulteriormente in ambiti sportivi di alto profilo e di cogliere nuove opportunità nel panorama internazionale.
Alpine spinge Otro Capital a cedere le azioni
Il possibile cambio nella composizione azionaria nasce, in parte, dal malcontento interno ad Alpine. Si era infatti sperato che Otro Capital contribuisse a rafforzare il prestigio sia di Renault che della scuderia di Formula 1, aspettative che, purtroppo, non sono state del tutto soddisfatte.
Di conseguenza, Alpine avrebbe fatto pressione sul consorzio affinché cedesse la sua partecipazione, aprendo la strada all’ingresso di nuovi investitori e incentivando, tra gli altri, la partecipazione di Mercedes, Horner e Cohen in una ristrutturazione strategica dell’asset.
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