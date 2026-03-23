La Mercedes ha rilasciato un comunicato per spiegare la squalifica di Verstappen

Jules Gounon, Dani Juncadella e Max Verstappen hanno trionfato nella 58ª edizione dell'ADAC Barbarossapreis, seconda tappa della Nürburgring Langstrecken-Serie. Tuttavia, quella che sembrava una vittoria storica è stata offuscata dalla squalifica del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing per un uso non corretto dei pneumatici.

Il trio, alla guida della vettura Mercedes-AMG gestita da Winward Racing, ha concluso quasi un minuto prima dei rivali, ma nel corso della notte è emerso che sono stati utilizzati sette set di pneumatici anziché i sei previsti dalle regole. Secondo l'Articolo III.c delle direttive DMSB per pneumatici ecologici, nelle gare NLS di quattro ore è consentito l'uso esclusivo di 24 pneumatici singoli, equivalenti a sei set completi.

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Dichiarazioni di Mercedes e Stefan Wendl

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Mercedes-AMG Motorsport ha rilasciato un comunicato in cui spiegava: "L'inizio della stagione 2026 al Nürburgring è stato segnato da sentimenti contrastanti. Pur tagliando il traguardo in prima posizione, l'utilizzo eccessivo dei pneumatici ci ha costretti ad accettare la squalifica. L'errore si è verificato durante la sessione di qualificazione, in un periodo in cui sono stati effettuati numerosi cambi di pilota e pneumatici."

Dopo l'impressionante giro rapido di Juncadella, Verstappen e Gounon si sono alternati in pista per permettere a Max, nonostante i suoi quattro titoli mondiali, di perfezionare le soste in pit stop. Di norma il veterano non effettua soste durante la gara, ma questa strategia, inizialmente ritenuta prudente, si è rivelata cruciale per il team.

Stefan Wendl, direttore di Mercedes-AMG Customer Racing, ha commentato: "Questo weekend nelle NLS resterà impresso nella nostra memoria. L'emozione della competizione, l'atmosfera e l'entusiasmo iniziale dopo quella vittoria ci hanno colpito profondamente. È particolarmente doloroso constatare come un errore di coordinazione ci abbia costato tutto. Alla Nordschleife la precisione è fondamentale. Ora analizzeremo quanto accaduto, impareremo da questa esperienza e ci prepareremo per le prossime sfide, con particolare attenzione alla gara delle 24 ore."

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