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Fernando Alonso, Aston Martin, Imola, 2024

Alonso rivela i DANNI subiti dalla nuova F1

Fernando Alonso, Aston Martin, Imola, 2024 — Foto: © IMAGO

Alonso rivela i DANNI subiti dalla nuova F1

Fernando Alonso ha commentato le nuove normative introdotte quest'anno in Formula 1.

Il pilota spagnolo, che questa stagione difende i colori dell’Aston Martin insieme alla rivoluzionaria unità Honda, ha sottolineato come lo stile di guida si sia trasformato notevolmente rispetto alle stagioni passate, dove la gestione dell’energia riveste un ruolo centrale. Durante le sessioni di test a Bahrain, le nuove vetture hanno fatto la loro prima apparizione, evidenziando l’impatto di questi cambiamenti regolatori sulla filiera tecnica del motorsport.

Con il nuovo AMR26, primo veicolo del team sviluppato anche con il contributo di Adrian Newey, Alonso ha rilevato che la guida oggi richiede un approccio completamente differente.

Il pilota si trova infatti a dover focalizzare la propria attenzione sulla gestione dei sofisticati sistemi della vettura, piuttosto che spingere al massimo le prestazioni in ogni curva, condizione che lo porta a dover ripensare le strategie in pista per sfruttare al meglio ogni opportunità.

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Alonso talvolta trova irritante la gestione dell’energia

In un’intervista rilasciata alla stampa, Alonso ha spiegato: “Ogni regolamento porta con sé specificità uniche e ogni vettura impone tecniche di guida diverse. In questo caso, le normative sono diventate in qualche modo più estreme”.

Il pilota ha poi aggiunto che ottimizzare i sistemi ibridi richiede un altissimo livello di concentrazione: “Alcune modalità di gestione dell’energia, sia in qualifica che in gara, possono risultare frustranti. Naturalmente, si vorrebbe sempre dare il massimo, ma ora è indispensabile pensare in modo più strategico.”

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Confronto con IndyCar e WEC

Basandosi sulla sua vasta esperienza in altre categorie, Alonso ha tracciato un parallelo con quanto vissuto negli Stati Uniti e nelle competizioni di endurance. “In IndyCar era fondamentale risparmiare carburante per circa il 75% della gara, mentre nel WEC la sfida consisteva nel controllare l’energia del sistema ibrido e gestire il traffico in pista”, ha ricordato il pilota. Pur riconoscendo le diversità tra le competizioni, per lui l’obiettivo principale resta quello di competere al massimo in ogni corsa, sfruttando ogni margine di prestazione.

Adattarsi alle nuove unità ibride

Nonostante Alonso, pilota dell’Aston Martin, avrebbe preferito un’evoluzione diversa per lo sport, accetta la rotta tracciata dalla FIA e dalla Formula 1, basata su un equilibrio 50/50 tra motore a combustione e energia elettrica. “All’inizio si avverte l’impulso di spingersi fino in fondo e sognare una vettura completamente differente, ma la realtà della Formula 1 ha scelto il sentiero degli ibridi. Questo implica adottare una nuova modalità di gestione dell’energia e sono fiducioso che ben presto sapremo adattarci a questa sfida”, ha concluso Alonso.

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