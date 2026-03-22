Nuova BATTUTA sulla F1 grazie a Mario Kart per il GP del Giappone

La stagione della Formula 1 sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti, segnato da nuove regole che hanno innescato un acceso dibattito tra appassionati e protagonisti.

Alcuni critici, incluso lo stesso Max Verstappen, hanno ironicamente paragonato le nuove monoposto al celebre videogioco Mario Kart, sottolineando in modo spiritoso le trasformazioni in atto. In questo clima surreale, Canal+ ha colto l’occasione per scommettere sull’umorismo, proponendo un trailer originale che ha fatto discutere e divertire lo scenario mediatico.

Le modifiche normative non sono riuscite finora a conquistare il favore né dei tifosi né dei piloti. Verstappen stesso ha espresso il proprio dissenso in maniera scherzosa, affermando di aver sostituito il suo simulatore con una Nintendo Switch.

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Secondo il pilota olandese, sebbene ora padroneggi la raccolta dei “funghi”, ci sono ancora dettagli da perfezionare, commento che ha dato il via a una vivace discussione nel mondo della F1.

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Mario Kart

L’analogia col videogioco non è passata inosservata: sia gli esperti che il pubblico hanno accolto con divertimento il paragone tra la F1 e Mario Kart. Canal+ si è unita alla burla lanciando, in vista del Gran Premio del Giappone, un trailer che unisce riprese della Formula 1 all’interfaccia del celebre gioco, dimostrando una creatività sorprendente e capace di strappare un sorriso agli appassionati.

canal+ using mario kart for the japanese gp trailer 😭😭😭😭 this is so good pic.twitter.com/aqUu1OGx3p — clara (@leclercsletters) March 17, 2026

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