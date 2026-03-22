Hamilton non vince da un anno, ma questo circuito iconico gli porterà la GLORIA

Lewis Hamilton e la Ferrari hanno avuto un buon inizio di 2026.

Lewis Hamilton ha motivo di essere ottimista dopo i primi due weekend di gare nella stagione di Formula 1 con Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha conquistato, al suo 26° tentativo, il suo primo podio con la Scuderia italiana.

Tuttavia, si segna anche un anniversario amaro per il pilota, poiché è trascorso esattamente un anno dalla sua ultima vittoria.

Quando ha vinto l'ultima volta Lewis Hamilton?

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Hamilton non vince più un Gran Premio dal 28 luglio 2024, quando ha ereditato la vittoria a seguito della squalifica del compagno Mercedes, George Russell, in Belgio. Se si contano anche le gare sprint, il suo ultimo successo risale allo sprint in Cina del 22 marzo 2025, quando sembrava che la sua carriera in Ferrari stesse finalmente decollando con concrete possibilità di contender per il titolo.

Appena 24 ore dopo, la Ferrari è stata squalificata nel Gran Premio del weekend a causa di un'infrazione tecnica, e il team non è riuscito a riprendersi nel prosieguo della stagione, tanto che Hamilton non è rientrato tra i primi tre fino alla fine dell'anno. Nonostante l'entusiasmo che si respira a Maranello, va ricordato che, pur minacciando Mercedes nella corsa al campionato, la Ferrari non è ancora riuscita a spodestare le “Silver Arrows”.

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Mercedes rimane il punto di riferimento della F1 nel 2026

George Russell si è imposto con apparente disinvoltura in Australia, dopo un iniziale duello con Charles Leclerc, mentre a Cina Kimi Antonelli, superando Hamilton, ha preso il comando del Gran Premio ottenendo in modo schiacciante la sua prima vittoria in Formula 1. Hamilton si è piazzato quarto in Australia e terzo in Cina.

In vista del terzo appuntamento, il Gran Premio del Giappone a Suzuka il 29 marzo, questo circuito potrebbe essere quello che finalmente riporterà Hamilton sul gradino più alto del podio. Come in Cina, il tracciato favorisce in parte il SF-26 della Ferrari, il che aveva permesso a Shanghai di rimanere più vicina a Mercedes rispetto al debutto a Melbourne. Tuttavia, la configurazione della pista non garantisce vantaggi significativi in termini di velocità per la Scuderia italiana.

Un aspetto particolarmente interessante, emerso sia in Australia che in Cina, riguarda le partenze in gara, che potrebbero migliorare notevolmente le chance di vittoria della Ferrari a Suzuka. È evidente che le partenze esplosive continuano a lasciare indietro i rivali: pur non ottenere la pole position nei primi due appuntamenti, sia Leclerc che Hamilton sono riusciti a dominare la prima curva in entrambe le gare. In Australia, Russell ha dovuto aspettare gran parte della corsa prima di prendere il comando, mentre in Cina Antonelli è riuscito a recuperare la guida già al secondo giro dopo che Hamilton lo aveva perso in testa alla prima curva.

Lewis Hamilton si prepara a sfidare Kimi Antonelli e George Russell di Mercedes

Perché la Ferrari può vincere il Gran Premio del Giappone

Il Gran Premio del Giappone offre un duplice vantaggio per la Ferrari. Il team potrebbe infatti emergere con un ritmo superiore a Suzuka nel confronto diretto con Mercedes, a differenza di quanto accaduto in Australia. Il circuito di Shanghai, con le sue due lunghe rettilinee che favoriscono i sorpassi, aveva messo in evidenza lo svantaggio della casa tedesca in questo ambito; sebbene Suzuka presenti delle opportunità per superare gli avversari, nessuna si rivela così favorevole come quelle viste a Shanghai. Il tracciato, caratterizzato da curve impegnative che mettono a dura prova i piloti, è il perfetto esempio di un design alla Honda, pensato per veri giganti: bastino le quattro vittorie di Hamilton a Suzuka per capirlo. La Ferrari dispone di significativi vantaggi tecnici che, se sfruttati al meglio, potrebbero costringere Mercedes a vacillare.

Nonostante Mercedes rimanga la favorita, una partenza spettacolare e un ritmo di gara migliorato su un circuito in cui i sorpassi non sono così facili come in Cina potrebbero dare alla Ferrari gli strumenti giusti per stare davanti a Russell e Antonelli, permettendole di conquistare la sua prima vittoria in Gran Premio dal trionfo di Carlos Sainz in Messico, il 27 ottobre 2024. Ora spetta agli strateghi della Scuderia italiana cercare di superare il gigante Mercedes e regalare ad Hamilton la tanto attesa vittoria nel campionato con la Ferrari.

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