Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari
Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari
Lewis Hamilton ha confermato che la Ferrari ha in serbo un pacchetto di aggiornamenti fondamentali per il nuovo campionato.
Il pilota britannico è convinto che queste innovazioni possano consentirgli di sfidare la Mercedes, che ha dominato l’apertura della stagione in Australia con un doppio successo. Secondo Hamilton, la Scuderia introdurrà una modifica all’ala posteriore, studiata per ridurre il divario con i leader della griglia e, di conseguenza, cambiare gli equilibri in pista in vista delle prossime gare.
La nuova pala posteriore trae vantaggio dalle recenti normative sull’aerodinamica attiva, un sistema all’avanguardia che permette al componente principale di ruotare quasi completamente durante le rettilinee, riducendo significativamente la resistenza dell’aria e aumentando la velocità massima.
Hamilton ha spiegato che il team di Maranello ha dedicato ampie sessioni di prova a Bahrain, trascorrendo quasi un’intera giornata sui test per raccogliere tutte le informazioni necessarie e perfezionare le prestazioni dell’ala.
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Contributo di Hamilton allo sviluppo
Hamilton ha inoltre sottolineato il legame speciale che ha instaurato con la SF-26, a differenza del monoposto della stagione precedente, grazie alla sua partecipazione attiva nelle ultime dieci mensilità tramite simulatore. Il pilota ha evidenziato come l’auto rispecchi il suo stesso DNA e ha lodato l’impegno della squadra nel recuperare terreno sui concorrenti. “È straordinario vedere come ciascuno continui a contribuire con nuove soluzioni”, ha dichiarato, precisando che, dopo un anno in cui il team si era concentrato sulla risoluzione di numerosi problemi, ora la Ferrari è determinata a progredire.
La Scuderia sfrutterà l’occasione per testare un innovativo software di gestione energetica, finalizzato a risolvere definitivamente le criticità riscontrate nella gestione elettrica a Melbourne. Con il previsto aumento della velocità massima garantito dall’aggiornamento dell’ala posteriore, la sfida contro la Red Bull Racing si prospetta ancor più accesa, promettendo una stagione piena di emozioni per gli appassionati di Formula 1.
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