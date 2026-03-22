close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Hamilton, socials

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

Hamilton, socials — Foto: © IMAGO

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

Lewis Hamilton ha confermato che la Ferrari ha in serbo un pacchetto di aggiornamenti fondamentali per il nuovo campionato.

Il pilota britannico è convinto che queste innovazioni possano consentirgli di sfidare la Mercedes, che ha dominato l’apertura della stagione in Australia con un doppio successo. Secondo Hamilton, la Scuderia introdurrà una modifica all’ala posteriore, studiata per ridurre il divario con i leader della griglia e, di conseguenza, cambiare gli equilibri in pista in vista delle prossime gare.

La nuova pala posteriore trae vantaggio dalle recenti normative sull’aerodinamica attiva, un sistema all’avanguardia che permette al componente principale di ruotare quasi completamente durante le rettilinee, riducendo significativamente la resistenza dell’aria e aumentando la velocità massima.

Hamilton ha spiegato che il team di Maranello ha dedicato ampie sessioni di prova a Bahrain, trascorrendo quasi un’intera giornata sui test per raccogliere tutte le informazioni necessarie e perfezionare le prestazioni dell’ala.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Contributo di Hamilton allo sviluppo

Hamilton ha inoltre sottolineato il legame speciale che ha instaurato con la SF-26, a differenza del monoposto della stagione precedente, grazie alla sua partecipazione attiva nelle ultime dieci mensilità tramite simulatore. Il pilota ha evidenziato come l’auto rispecchi il suo stesso DNA e ha lodato l’impegno della squadra nel recuperare terreno sui concorrenti. “È straordinario vedere come ciascuno continui a contribuire con nuove soluzioni”, ha dichiarato, precisando che, dopo un anno in cui il team si era concentrato sulla risoluzione di numerosi problemi, ora la Ferrari è determinata a progredire.

La Scuderia sfrutterà l’occasione per testare un innovativo software di gestione energetica, finalizzato a risolvere definitivamente le criticità riscontrate nella gestione elettrica a Melbourne. Con il previsto aumento della velocità massima garantito dall’aggiornamento dell’ala posteriore, la sfida contro la Red Bull Racing si prospetta ancor più accesa, promettendo una stagione piena di emozioni per gli appassionati di Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

  • Oggi 14:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

  • Oggi 13:00
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

  • 2 ore fa
Ferrari Notizie: Bottas conferma cosa salverebbe; TERRIBILE FUGA DI INFORMAZIONI

Ferrari Notizie: Bottas conferma cosa salverebbe; TERRIBILE FUGA DI INFORMAZIONI

  • Ieri 23:00
La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton

La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton

  • Ieri 21:30
Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

  • Ieri 20:00

Appena arrivato

17:00
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari
15:00
Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026
14:00
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!
13:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari
12:00
Antonelli, pronto a DISUBBIDERE Mercedes
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE! Ferrari

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

Oggi 14:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari Ferrari

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Oggi 13:00
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell

20 marzo 2026 01:38
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey Formula 1

Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey

19 marzo 2026 17:34
Ontdek het op Google Play