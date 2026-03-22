La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

Il commentatore della Formula 1 e volto noto della serie Drive to Survive, Will Buxton, ha lanciato un segnale di allarme in vista della stagione 2026, suggerendo che potrebbe segnare l’inizio della fine per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo.

Il pilota, che ha 41 anni, ha vissuto l’ultima stagione con la Ferrari in maniera disastrosa: non ha conquistato alcun podio e ha finito 86 punti indietro al suo compagno Charles Leclerc, registrando la più ampia distanza nella storia della scuderia. Questi risultati evidenziano una crescente difficoltà a far fronte alle sfide interne del team.

Nelle ultime quattro stagioni Hamilton è stato superato dal compagno in ben tre occasioni, mentre le nuove normative previste per il 2026, che promettono monoposto più leggeri e agili, potrebbero rappresentare l’occasione per una rinascita del britannico.

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Durante l’era del ground effect, infatti, il pilota ha collezionato solo due vittorie in quattro stagioni, un dato in netto contrasto con i 105 successi che adornano la sua carriera. L’ottimismo verso il campione era evidente anche nei test pre-stagione di Ferrari, durante i quali l’SF-26 si è dimostrato sia veloce che affidabile, con Leclerc che ha registrato il giro più rapido nell’ultima sessione in Bahrain.

Tuttavia, Buxton ha messo in guardia i tifosi: se la stagione dovesse rivelarsi deludente, potremmo assistere all’effettivo inizio della fine per Hamilton. Molti piloti veterani attendono con ansia questo rinnovamento normativo, pur sapendo che le nuove regole potrebbero ribaltare le sorti delle loro carriere. Il commentatore ha ricordato come le precedenti direttive non abbiano favorito alcuni talenti della stessa levatura, citando esempi come Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, le cui difficoltà ad adattarsi hanno segnato in maniera irreparabile il loro percorso.

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Lewis Hamilton e le nuove regolamentazioni della F1 per il 2026

Buxton ha sottolineato che Hamilton, insieme ad altri veterani, è in attesa di questo cambio normativo che potrebbe riscrivere le regole del gioco. "Le normative precedenti non hanno favorito certi piloti, come Lewis o Fernando [Alonso]. Molti della stessa categoria, tra cui Ricciardo, Bottas e Pérez, hanno faticato ad adattarsi, condannando alcune carriere e causando danni irreparabili ad altre", ha spiegato il commentatore nel podcast Up To Speed. Tutti si aspettavano che, con l’arrivo di monoposto più leggeri e maneggevoli, Hamilton potesse ritrovare la forma e tornare a brillare come in passato.

"Tra il 2021 e il 2022, Hamilton non ha perso il suo tocco: era il cambio della vettura a pesare. Tuttavia, se quest’anno non gli verranno fornite macchine in grado di esaltare le sue qualità, resterà da vedere se stiamo realmente assistendo all’inizio di una fase terminale oppure se le critiche iniziate nel 2022 si concretizzeranno. Sarà senza dubbio affascinante seguire l’evolversi di questa situazione", ha aggiunto Buxton.

Hamilton o Alonso si ritireranno nel 2026?

Sia Hamilton che Alonso hanno contratto fino alla fine del 2026, alimentando le speculazioni su una possibile ultima stagione in Formula 1 per uno, o entrambi, i grandi della griglia. Alonso, che compirà 45 anni con la chiusura del 2026, ha già dichiarato che potrebbe ritirarsi se Aston Martin non gli offrirà una vettura capace di competere per vittorie e podi. D’altra parte, se la Ferrari dovesse optare per investire in un talento più giovane e a costi ridotti, come Oliver Bearman, il futuro di Hamilton potrebbe subire una svolta decisiva. Le performance dei team Aston Martin e Ferrari nel 2026 saranno determinanti per capire se continueremo a vedere in pista queste icone nel 2027.

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