SCANDALO: Ferrari e Mercedes SUBISCONO UNA TERRIBILE FUGA DI INFORMAZIONI

Secondo alcune indiscrezioni, Ferrari e Mercedes avrebbero subito una significativa fuga di informazioni riguardanti la loro monoposto di Formula 1 del 2026. A quanto pare, i team stanno ancora faticando a rispettare i requisiti di peso minimo previsti dal regolamento attuale della Formula 1.

Durante il weekend del Gran Premio di Shanghai, un appassionato si è posizionato strategicamente per raccogliere tutti i dati FIA sui pesi delle vetture. Questi dati mostrano che la Red Bull Racing sta incontrando serie difficoltà nel raggiungere il peso stabilito. Mentre l'anno scorso le vetture dovevano pesare un minimo di 800 kg, dal 2026 tale limite verrà ridotto a 768 kg.

I team stanno lavorando per avvicinarsi a questa cifra, poiché se una vettura pesa meno di 768 kg, possono aggiungere zavorra esattamente dove lo ritengono necessario. Inoltre, nessun team vuole superare quel peso, poiché ogni chilogrammo in più influisce significativamente sui tempi sul giro.

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Diverse squadre hanno indicato che le loro vetture del 2026 sono ancora al di sopra del peso ideale. Un fan a Shanghai ha registrato questi dati, dimostrando che la Red Bull RB22 pesa circa 20 chilogrammi in più rispetto a modelli come l'Alpine e 19 chilogrammi in più rispetto alla McLaren MCL40.

È importante sottolineare che questi dati sono stati ottenuti da un fan e non sono ancora stati confermati dai team o dalla FIA.

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Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

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