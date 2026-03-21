UFFICIALE: Nuovo acquisto per la Mercedes in F1

Mercedes ha ufficialmente nominato Bradley Lord come Direttore Aggiunto del Team. Con questo incarico, Lord supporterà Toto Wolff, responsabile e CEO, contribuendo a rafforzare l’organizzazione in un contesto di crescita costante.

La mossa, frutto di una strategia operativa già avviata dietro le quinte per garantire una gestione quotidiana efficiente, risponde all’espansione sia della Formula 1 che del team Mercedes, che negli ultimi tempi ha visto un incremento notevole delle responsabilità a livello senior.

Toto Wolff ha commentato: “L’espansione del nostro team e della Formula 1 ha ampliato sensibilmente le attività e le responsabilità dirigenziali, rendendo necessaria questa trasformazione che, in realtà, era già in atto.

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Pur assumendo maggiori compiti, il mio ruolo e le responsabilità generali non cambieranno, mentre il contributo di Bradley rafforzerà il management e mi supporterà nella mia funzione di capo e CEO.”

La nomina di Lord arriva in un periodo particolarmente favorevole: Mercedes guida attualmente il campionato costruttori con 98 punti, grazie alle vittorie di George Russell a Melbourne e del giovane Kimi Antonelli a Shanghai.

La vettura W17, che ha saputo imporsi nelle nuove regolamentazioni grazie a un attento bilanciamento tra motore a combustione e batteria, offre solide prospettive per il prosieguo della stagione, con l’auspicio di prestazioni ancora più brillanti grazie al rafforzamento del team direttivo.

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Perché il motore Mercedes sarebbe illegale?

Il regolamento stabilisce che, dalla prossima stagione, il coefficiente di compressione dei motori a combustione debba rimanere a 16:1. Tuttavia, si ipotizza che, in condizioni ottimali di temperatura, il motore Mercedes possa raggiungere rapporti fino a 18:1, incrementando così la potenza erogata.

Al momento la FIA verifica il coefficiente a temperatura ambiente, garantendo il rispetto del limite di 16:1 per Mercedes. Audi, Ferrari e Honda hanno chiesto che il rapporto resti invariato anche a motore caldo, per evitare vantaggi ingiusti. Nel frattempo, si vocifera che Red Bull Ford stia sviluppando una soluzione autonoma, mentre la FIA ha organizzato numerosi incontri con i vari produttori per chiarire la questione, scatenando forti reazioni da parte del team Mercedes.

Toto Wolff ha dichiarato: “Il nostro motore è conforme alle normative, come già confermato dalla FIA. Mi risulta che siano state organizzate riunioni riservate e diffuse comunicazioni riguardo al nostro dispositivo; vi consiglio di mettere in ordine i vostri affari.” Inoltre, il dirigente di Mercedes-Benz, Ola Källenius, avrebbe espresso un forte sostegno a queste affermazioni, arrivando persino a minacciare azioni legali nel caso in cui l’unità di potenza venisse definita irregolare.

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