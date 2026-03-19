Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1
Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1
Carlos Sainz ha lanciato un messaggio deciso riguardo alle nuove regole in Formula 1, affermando che tali cambiamenti avranno effetti significativi su Kimi Antonelli e sulla scuderia Mercedes.
Il pilota, originario di Madrid, si è unito ad altri corridori che hanno espresso il proprio dissenso nei confronti delle regolamentazioni attuali, dove i motori Mercedes sembrano godere di un netto vantaggio.
In dichiarazioni pubblicate da Crash.net, il pilota della Williams ha dichiarato quanto segue: "Sono assolutamente certo che questa non sia la Formula 1 che voglio vedere. E sono anche abbastanza sicuro che chi è al comando lo veda e lo sappia.
"Se guardate cosa stanno facendo con la grafica e tutto il resto, stanno cercando di vendere qualcosa che, credo che tutti sappiamo, non è la formula giusta per la Formula 1. Quindi spero che ci siano presto dei cambiamenti, perché non è la formula migliore."
"Ma finché siamo tutti consapevoli della situazione, penso che vada bene se le cose non vanno alla perfezione all'inizio della stagione, e poi apportiamo delle modifiche per migliorarle. Penso che il fatto che noi Il fatto che non ci siano due McLaren, una Williams e un'Audi dimostra quanto ci complichiamo la vita cercando di creare motori incredibilmente complessi con software e batterie.
"Rimane comunque responsabilità dei team sviluppare un motore affidabile, ma quando le regole sono così esigenti e restrittive, è difficile creare qualcosa di affidabile perché diventa estremamente complesso per tutti. Ho un'idea di come dovrebbe essere la Formula 1 ideale, e questa è ben lontana da quell'ideale. Allo stesso tempo, spero che lo sviluppo e l'adeguamento dei regolamenti miglioreranno le cose in futuro", ha osservato.
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Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
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