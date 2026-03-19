Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1

Carlos Sainz ha lanciato un messaggio deciso riguardo alle nuove regole in Formula 1, affermando che tali cambiamenti avranno effetti significativi su Kimi Antonelli e sulla scuderia Mercedes.

Il pilota, originario di Madrid, si è unito ad altri corridori che hanno espresso il proprio dissenso nei confronti delle regolamentazioni attuali, dove i motori Mercedes sembrano godere di un netto vantaggio.

In dichiarazioni pubblicate da Crash.net, il pilota della Williams ha dichiarato quanto segue: "Sono assolutamente certo che questa non sia la Formula 1 che voglio vedere. E sono anche abbastanza sicuro che chi è al comando lo veda e lo sappia.

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"Se guardate cosa stanno facendo con la grafica e tutto il resto, stanno cercando di vendere qualcosa che, credo che tutti sappiamo, non è la formula giusta per la Formula 1. Quindi spero che ci siano presto dei cambiamenti, perché non è la formula migliore."

"Ma finché siamo tutti consapevoli della situazione, penso che vada bene se le cose non vanno alla perfezione all'inizio della stagione, e poi apportiamo delle modifiche per migliorarle. Penso che il fatto che noi Il fatto che non ci siano due McLaren, una Williams e un'Audi dimostra quanto ci complichiamo la vita cercando di creare motori incredibilmente complessi con software e batterie.

"Rimane comunque responsabilità dei team sviluppare un motore affidabile, ma quando le regole sono così esigenti e restrittive, è difficile creare qualcosa di affidabile perché diventa estremamente complesso per tutti. Ho un'idea di come dovrebbe essere la Formula 1 ideale, e questa è ben lontana da quell'ideale. Allo stesso tempo, spero che lo sviluppo e l'adeguamento dei regolamenti miglioreranno le cose in futuro", ha osservato.

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Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

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