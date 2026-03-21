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Valtteri Bottas and Lewis Hamilton talking in Zandvoort

Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

Valtteri Bottas and Lewis Hamilton talking in Zandvoort — Foto: © IMAGO

Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

Valtteri Bottas ha confermato la notizia che potrebbe avere un impatto diretto sul futuro di Lewis Hamilton.

Ci si aspettava che il ritmo della Cadillac all'inizio della stagione non fosse dei migliori; tuttavia, se il pilota messicano e il suo team non miglioreranno, il ritiro di Checo diventerà sempre più probabile.

Parlando ai media in Cina, il compagno di squadra di Pérez ha dichiarato: "Penso che, in realtà, la cancellazione del Gran Premio dell'Arabia Saudita sia un bene per noi.

Abbiamo più tempo per sistemare le cose perché abbiamo ancora dei problemi; non abbiamo avuto una settimana senza intoppi. E anche più tempo per migliorare le prestazioni", ha rivelato Valtteri.

Correlato: Colpo di scena in F1: annunciato l'addio di Audi

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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