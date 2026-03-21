Colpo di scena in F1: annunciato l'addio di Audi

I rumor sull'interesse di Aston Martin per l’ingaggio di Jonathan Wheatley hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni; tuttavia nessuno si aspettava che gli eventi si evolvessero così rapidamente.

Il responsabile del team Audi ha infatti abbandonato improvvisamente il suo incarico presso un datore di lavoro a cui era appena entrato, aprendo la porta a una possibile collaborazione con la scuderia guidata da Lawrence Stroll.

La partenza di Wheatley è avvenuta in maniera inaspettata, soprattutto considerando i miglioramenti ottenuti dalla squadra sotto la sua guida. Dopo aver concluso la stagione 2024 all’ultimo posto nel campionato dei costruttori, la scuderia – ora contraddistinta dal marchio Stake/Kick – è riuscita a risalire fino al nono posto nell’anno precedente.

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Wheatley, che aveva trascorso diciannove stagioni con la Red Bull prima di approdare ad Audi, sembra pronto ora a intraprendere un nuovo percorso, collaborando maggiormente con Adrian Newey.

Secondo un comunicato ufficiale, "per motivi personali, Jonathan Wheatley lascerà il team con effetto immediato". La sua uscita ha inevitabilmente modificato l’equilibrio interno all’Audi. Mattia Binotto, impegnato dal 2024 nella trasformazione della scuderia in una vera e propria squadra ufficiale, assumerà la gestione operativa quotidiana, portando con sé una ventata di esperienza e nuove responsabilità dirigenziali.

"Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, continuerà a guidare il team assumendo ulteriori funzioni come capo della squadra", si legge nel comunicato diffuso dall’organizzazione. La casa automobilistica precisa che le ambizioni a lungo termine restano immutate: "Con l’impegno costante di AUDI AG, l’Audi Revolut F1 Team continuerà a lottare per i titoli fino al 2030."

Al contempo, pur affidando a Binotto la direzione quotidiana, la struttura esatta della dirigenza in Audi non è ancora definitiva e potrebbe subire ulteriori cambiamenti nel tempo, in linea con l’evoluzione del panorama della Formula 1. Per il momento, l’obiettivo è mantenere la rotta verso la vetta, mentre Wheatley si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, possibilmente con la concorrenza britannica.

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Perché il motore Mercedes è illegale?

A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.

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