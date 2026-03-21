Chi è Jak Crawford? Il possibile sostituto di Fernando Alonso

Jak Crawford potrebbe scendere in pista in Formula 1 in questa stagione, partecipando ad alcune sessioni di allenamento per Aston Martin. Tuttavia, se i problemi che affliggono attualmente il team dovessero persistere, il giovane pilota americano potrebbe avere anche l’opportunità di prendere parte alle sessioni competitive.

Attualmente, la situazione complicata dei titolari Lance Stroll e Fernando Alonso apre la strada a Crawford per assumere un ruolo più attivo al volante, data la difficoltà della scuderia di gestire le attuali criticità tecniche.

Il pilota spagnolo, 44 anni, è stato costretto ad abbandonare il Gran Premio in Cina a causa delle forti vibrazioni del suo AMR26, al punto da dover allentare le mani dal volante durante la gara. Anche Stroll ha subito gli effetti di queste vibrazioni, sollevando preoccupazioni reali per la salute di entrambi, a meno che Aston Martin non intervenga rapidamente per risolvere il problema.

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Crawford, nato a Charlotte, North Carolina, il 2 maggio 2005, ha intrapreso la carriera nel karting all’età di soli sei anni, nel 2011. Dopo aver vinto numerosi campionati nella categoria, ha fatto il salto alle monoposto integrali nel 2018 partecipando al Campionato NACAM di Formula 4.

Nella stagione 2018-19 il giovane pilota ha conquistato sei vittorie, chiudendo al secondo posto in campionato. Nel 2020 ha corso nel Campionato Italiano di F4, stagione durante la quale è stato ingaggiato dalla Red Bull come pilota giovanile, un incarico che ha mantenuto fino al 2024.

La stagione che ha consacrato Crawford come una vera promessa per la Formula 1 è stata quella del 2022 in F3. A soli 16 anni ha ottenuto una vittoria e quattro podi, classificandosi al settimo posto in campionato. Successivamente, Hitech Pulse-Eight lo ha inserito nel campionato di F2 2023, competizione in cui è rimasto per i tre anni successivi.

Nel corso di tre stagioni in F2, il pilota americano ha collezionato sei vittorie, compresa quella del suo debutto con Hitech Pulse-Eight. Nel 2024 e 2025 ha gareggiato con DAMS Lucas Oil e, contestualmente, è stato escluso dal programma piloti della Red Bull per essere ingaggiato da Aston Martin, che gli ha offerto immediatamente l’opportunità di partecipare ai test delle vetture precedenti (TPC).

Nella stagione 2025 di F2, Crawford si è classificato al secondo posto in campionato, subito dietro il vincitore Leonardo Fornaroli. Con quattro vittorie e due pole position all’attivo, Aston Martin ha annunciato il giovane americano come terzo pilota per la stagione 2026 di Formula 1.

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Cosa è successo al GP di Cina?

La seconda gara dell'anno è stata ancora una volta un susseguirsi di ritiri e defezioni per problemi meccanici. Nei primi minuti è stato annunciato che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso il via, così come le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Alla partenza, con quattro vetture già ritirate, Lewis Hamilton ha preso il comando, con Charles Leclerc che si è portato in terza posizione. Franco Colapinto ha guadagnato posizioni, mentre altri come Sergio Pérez non sono stati altrettanto fortunati, in quanto il pilota messicano è finito in collisione con Valtteri Bottas, suo compagno di squadra.

La Mercedes ha riconquistato rapidamente la testa della corsa e al terzo giro Kimi Antonelli ha preso il comando. Le posizioni sembravano stabilizzarsi fino all'undicesimo giro, quando Lance Stroll si è ritirato, causando l'ingresso della Safety Car.

Colapinto ha scelto di rimanere in pista, il che gli ha permesso di risalire la griglia di partenza. Alla ripartenza, l'argentino è scivolato in quinta posizione, mentre Antonelli ha mantenuto il comando. Al 25° giro, in pista si sono scatenate due intense battaglie: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si contendevano il terzo posto, mentre più indietro Franco Colapinto cercava di difendere la sua quinta posizione da Esteban Ocon.

Infine, al 29° giro, Russell è rientrato in gara alle spalle di Antonelli, dopo aver superato agevolmente le Ferrari, ancora impegnate in una lotta serrata, mentre Colapinto è risalito all'ottavo posto, senza ancora effettuare il pit stop. Franco è rientrato ai box al 33° giro, ma all'uscita dai box ha incontrato nuovamente Ocon, provocando una collisione che lo ha fatto scivolare al 12° posto.

Verso la fine della gara, è ripresa la sfilata dei ritiri e Fernando Alonso è stato costretto al ritiro a causa di vibrazioni alla sua Aston Martin. Pochi giri dopo, anche Max Verstappen si è ritirato per problemi meccanici.

Leclerc ha deciso di non lottare con Hamilton per l'ultimo gradino del podio, mentre Antonelli ha mantenuto la prima posizione ed è tornato in Italia con una vittoria in F1, la prima dal 2006.

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oliver Bearman 6 Pierre Gasly 7 Liam Lawson 8 Isack Hadjar 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Arvid Lindblad 13 Valtteri Bottas 14 Esteban Ocon 15 Sergio Pérez 16 Max Verstappen 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Oscar Piastri 20 Lando Norris 21 Gabriel Bortoleto 22 Alex Albon

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