ULTIME NOTIZIE: È stato svelato il nome del pilota Mercedes che sostituirà Fernando Alonso!
ULTIME NOTIZIE: È stato svelato il nome del pilota Mercedes che sostituirà Fernando Alonso!
Russell è attualmente in testa alla classifica del campionato piloti 2026.
È stato svelato chi potrebbe prendere il posto di Fernando Alonso in Aston Martin nel prossimo futuro.
Una notizia sorprendente ha scosso il mondo della Formula 1: si parla del possibile abbandono di Mercedes da parte di George Russell, attuale leader del campionato, a favore di una scuderia rivale.
Peter Windsor, ex direttore di team e commentatore, ha divulgato il pettegolezzo tramite il canale YouTube di Cameron Cc. Tuttavia, qual è il progetto per il pilota britannico? Pur sembrando candidati ovvi squadre come Ferrari o McLaren, le voci sembrano puntare in un’altra direzione.
Windsor ha alimentato le speculazioni sul futuro di Max Verstappen, commentando: "Questo è il momento in cui Max potrebbe prendere una decisione. Ma se ad settembre Aston Martin dovesse presentare una monoposto veramente competitiva, progettata da Adrian Newey, sarà questa la scelta migliore o resterà in Mercedes se nell’altra vettura non hanno George?"
Secondo queste ipotesi, mentre Max proseguirà in Mercedes al fianco di Kimi, George potrebbe optare per un trasferimento in Aston Martin, affiancando Lance Stroll. Si vocifera addirittura che il pilota britannico possa ricevere un compenso intorno ai 300 milioni di dollari da Lawrence Stroll, consentendo a Lewis di restare in Ferrari per almeno un altro anno, mentre il team si ristruttura con nuove formulazioni, magari coinvolgendo nomi come Bortoleto o persino Bearman.
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Perché il motore Mercedes è illegale?
A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.
Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.
Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.
"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."
Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.
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