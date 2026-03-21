FINE DELLE VOCI: Aston Martin CONFERMA IL TEAM PRINCIPALE DI FERNALALONSO

Aston Martin ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha definito il futuro ruolo di Adrian Newey nella scuderia, in seguito alla repentina partenza di Jonathan Wheatley da Audi per motivi personali.

Mentre si intensificavano le speculazioni su una possibile ristrutturazione della direzione, il proprietario Lawrence Stroll è intervenuto personalmente per chiarire la situazione.

Dopo la conferma dell’uscita di Wheatley lo scorso venerdì pomeriggio, Stroll ha pubblicato la sua dichiarazione attraverso l’account ufficiale, ponendo fine ai dubbi sul ruolo di Newey nella squadra.

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Il dirigente ha spiegato: "Di fronte alle recenti speculazioni riguardo alla situazione di Adrian Newey nel nostro team, desidero ribadire la nostra posizione. In qualità di Presidente Esecutivo e principale azionista, confermo che Adrian è un partner strategico imprescindibile, ricoprendo il ruolo di Socio Tecnico Principale in AMR. Insieme condividiamo una visione orientata al successo e abbiamo scelto di adottare un modello gestionale diverso, lontano dal tradizionale ruolo di Direttore di Squadra tipico di altre scuderie."

Stroll ha poi sottolineato come il lavoro in team sia caratterizzato da un approccio non convenzionale: "L’ingegnere più vincente nella storia di questo sport si concentrerà esclusivamente sugli aspetti tecnici e strategici, avvalendosi del supporto di un gruppo dirigente altamente qualificato, sia nelle nostre strutture che in pista. Pur essendo noti i contatti di alti dirigenti di altre scuderie interessate a unirsi ad Aston Martin Aramco, la nostra politica ci impone di non commentare rumor o supposizioni."

Le difficoltà incontrate nella stagione 2026, aggravate dall’iniziale disastro della nuova collaborazione con Honda – che ha reso la scuderia l’unica a non completare un Gran Premio intero – hanno evidenziato l’urgenza di riorganizzare il ruolo di Newey, affinché possa concentrarsi appieno sugli aspetti tecnici. Il Gran Premio del Giappone, in programma nel prossimo weekend sul territorio dei fornitori di motori, si preannuncia come l’occasione per un incontro decisivo tra Honda e Aston Martin volto a garantire una strategia migliorata per il futuro.

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Cosa è stato detto riguardo all'ingaggio di Adrian Newey da parte di Aston Martin?

Aston Martin ha annunciato ufficialmente il nuovo compagno di squadra di Fernando Alonso dopo mesi di indiscrezioni.

Il team di Lawrence Stroll ha annunciato l'ingaggio di Adrian Newey, ex responsabile del design di Red Bull Racing, dopo diverse settimane di speculazioni.

L'annuncio è arrivato durante un evento presso il campus Aston Martin di Silverstone, dove il britannico è stato presentato dopo la sua uscita dalla Red Bull. Lawrence ha riferito che Newey entrerà inizialmente a far parte del team come azionista e successivamente come membro effettivo, ricoprendo il ruolo di direttore tecnico.

Si prevede che il dirigente inizierà a lavorare alla fine del 2025 e che il suo lavoro avrà un impatto sulla vettura del due volte campione del mondo spagnolo per la stagione 2026.

L'Aston Martin avrà quindi un nuovo alleato per i cambiamenti regolamentari della Formula 1, dove spera che Alonso abbia la sua ultima possibilità di diventare nuovamente campione del mondo.

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