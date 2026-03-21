ATTENZIONE Antonelli: Mercedes nei guai con la FIA

La Mercedes potrebbe trovarsi nei guai con la FIA dopo il Gran Premio di Cina, il che rappresenterebbe una brutta notizia per Kimi Antonelli. L'aerodinamica attiva ha fatto irruzione in Formula 1 in questa stagione, portando con sé una serie di nuove normative tecniche.

Tuttavia, alcune immagini recenti del Gran Premio di Cina suggeriscono che la Mercedes potrebbe non rispettare pienamente alcune di queste regole, secondo quanto riportato da GPFans.

La Mercedes ha iniziato la stagione 2016 come un razzo. George Russell ha dominato la gara inaugurale a Melbourne, mentre Kimi Antonelli ha avuto una partenza difficile allo spegnimento dei semafori, pur riuscendo a recuperare e a conquistare il secondo posto.

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Una settimana dopo, Russell ha vinto la gara Sprint in Cina e a Shanghai Antonelli ha trionfato. Alla fine, Russell ha completato una doppietta per le Frecce d'Argento, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Durante la gara sono state diffuse alcune immagini molto rivelatrici. L'ala anteriore di Russell ha attirato l'attenzione durante il sorpasso su Leclerc al 29° giro su 56.

Le vetture del 2026 sono dotate di un sistema aerodinamico attivo: le modalità che generano deportanza si attivano in curva, mentre quelle che riducono la resistenza aerodinamica si attivano sui rettilinei. Durante questa transizione, sia l'ala anteriore che quella posteriore si ritraggono, rendendo la vettura più aerodinamica e consentendole di raggiungere velocità massime più elevate.

La FIA stabilisce che una vettura debba impiegare un massimo di 400 millisecondi (0,4 secondi) per completare la transizione tra le modalità, come indicato nell'articolo 3.10.10.o della sezione C. Le registrazioni a 30 fps mostrano che l'ala anteriore di Russell impiega 24 fotogrammi per passare dalla modalità "rettilineo" alla modalità "curva" durante la frenata per una chicane, il che equivale a 0,8 secondi.

È possibile guardare il filmato al rallentatore qui qui.

Questa strategia potrebbe anche contribuire a conservare energia nella batteria, che immagazzina elettricità per l'MGU-K, soprattutto durante la frenata delle ruote posteriori. Permettendo all'ala anteriore di rimanere aperta per qualche istante in più, mentre l'ala posteriore si chiude immediatamente, si genera una maggiore deportanza sul retrotreno, consentendo di recuperare più energia elettrica.

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Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

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