Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
Si ritiene che Aston Martin abbia trovato un sostituto per Adrian Newey.
Adrian Newey saluta ufficialmente il suo incarico come direttore del team di Formula 1 di Aston Martin, dopo un esordio disastroso nella stagione 2026 della scuderia di Silverstone.
Fin dal recente Gran Premio di Cina circolavano voci secondo le quali Newey si sarebbe occupato di individuare il suo successore. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il tecnico lascerà il ruolo per concentrarsi esclusivamente sugli aspetti tecnologici, complicati dalla collaborazione con Honda, che ha impedito al monoposto AMR26 da lui progettato di completare un’intera gara.
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Cosa è stato detto dell’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin?
Aston Martin ha annunciato ufficialmente il nuovo arrivo accanto a Fernando Alonso, dopo mesi di speculazioni sul trasferimento. Durante un evento tenutosi nel campus di Aston a Silverstone, il team di Lawrence Stroll ha comunicato in conferenza stampa l’ingaggio di Newey, ex responsabile del design alla Red Bull Racing, a seguito di settimane di congetture. Il tecnico inizierà il suo percorso prima in qualità di azionista e successivamente come figura chiave all’interno del reparto tecnico. Previsto per la fine del 2025, il suo ingresso avrà impatti sul monoposto del due volte campione del mondo spagnolo per la stagione 2026, offrendo ad Alonso un’ultima importante opportunità per riconquistare il titolo mondiale.
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