ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin

Adrian Newey lascia le sue responsabilità come team principal dell'Aston Martin, secondo diverse fonti. Inoltre, il team di Lawrence Stroll vedrà un cambiamento importante con l'arrivo di Jonathan Wheatley, attualmente direttore squadra in Audi.

Newey, che era passato dalla Red Bull Racing all'Aston Martin in qualità di Technical Managing Partner, nel 2025 ha assunto anche il ruolo di team principal. Tuttavia, questa doppia responsabilità non si è dimostrata ideale, poiché altri membri, come l'ex pilota Pedro de la Rosa, hanno assunto la maggior parte delle conferenze stampa. Di recente si è ipotizzato che Newey possa esprimersi al meglio concentrandosi esclusivamente sul design, anziché sulla gestione complessiva del team.

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Newey si ritira; Wheatley arriva da Audi

Problemi in Aston Martin

Secondo quanto riportato da Autosport, Newey si ritira dalle sue funzioni in Aston Martin, in parte a causa dei risultati deludenti ottenuti finora dal team verde. Il suo nuovo focus sarà lo sviluppo del design dell’AMR26. Per sostituirlo, Aston Martin ha scelto Wheatley, che guida attualmente il team Audi. L’ex direttore sportivo della Red Bull Racing dovrà condividere i suoi compiti con Mattia Binotto, limitando l’autonomia tipica di un ruolo così rilevante. Interessante notare che la sede di Aston Martin dista appena 32 chilometri dall’ex quartier generale della Red Bull Racing.La situazione attuale in Aston Martin non è delle migliori. Pur riconoscendo la competitività dell'AMR26, i piloti si trovano a dover fronteggiare gravi problematiche legate all’unità motrice Honda, che presenta numerosi malfunzionamenti e impedisce di sfruttare al massimo le prestazioni della vettura. Inoltre, i preparativi per la nuova stagione hanno subito un duro colpo: il team è arrivato in ritardo alla settimana di test di Barcellona e, a Bahrein, ha completato molte meno giri rispetto agli altri concorrenti a causa di vari inconvenienti.

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