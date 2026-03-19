INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026
INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026
Chi crederebbero che, a questo punto della stagione 2026 di Formula 1, Max Verstappen abbia già subito danni alla sua vettura con la Red Bull superiori a quelli di Sergio Pérez nelle sue prime gare con la Cadillac.
Il quattro volte campione del mondo avrebbe speso fino a 350.000 dollari per incidenti che hanno coinvolto la sua auto. Questa cifra supera quella di altri piloti come Sergio Pérez, Lando Norris e Carlos Sainz.
Checo ha sostenuto solo 210.000 dollari di danni alla sua Cadillac, mentre Kimi Antonelli è in testa alla classifica con l'impressionante cifra di 907.000 dollari.
Altri come Franco Colapinto, Charles Leclerc o Lewis Hamilton non sono ancora presenti nella lista generata da RacingNews365 e che è sempre fonte di polemiche.
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Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
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