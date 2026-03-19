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Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop

Antonelli F1: Il contrasto in Mercedes; pronunciato male il nome; cerca di porre fine al dominio

Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: Il contrasto in Mercedes; pronunciato male il nome; cerca di porre fine al dominio

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