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Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car

ULTIM'ORA: Ferrari svela il PIANO per colmare il divario prestazionale con Mercedes

Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car — Foto: © IMAGO

ULTIM'ORA: Ferrari svela il PIANO per colmare il divario prestazionale con Mercedes

La Ferrari ha svelato il suo piano per ridurre il divario prestazionale con la Mercedes nella stagione di Formula 1 del 2026.

Fred Vasseur, team principal, ha confermato in dichiarazioni pubblicate da The Race che si aspettano un miglioramento nelle prestazioni del loro motore: "Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione cambierà tutto, un cambiamento radicale.

Piuttosto, avremo l'ADUO a un certo punto, e la sua introduzione ci darà l'opportunità di colmare il divario. Non voglio separare [il telaio dalla power unit].

Voglio migliorare in ogni aspetto, ma sappiamo di dover ottimizzare il motore a combustione interna. Ma questo verrà dopo l'ADUO: in termini di energia, di telaio, di aerodinamica. Stiamo lavorando duramente in ogni area per colmare il divario", ha rivelato.

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Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

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