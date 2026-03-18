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Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026

Antonelli riceve elogi per un motivo insolito dopo il GP di Cina

Max Verstappen, Kimi Antonelli, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli riceve elogi per un motivo insolito dopo il GP di Cina

Alessandro Lombardo

Kimi Antonelli ha fatto la storia questo fine settimana, vincendo la sua prima gara di Formula 1 e dimostrando un futuro estremamente promettente. Il giovane pilota italiano, protagonista per la sua incredibile umiltà e compostezza, si conferma come una vera sorpresa per il panorama delle corse.

Il pilota 19enne della Mercedes ha vissuto un momento storico al Gran Premio di Cina: non solo ha conquistato la pole position, diventando il più giovane a farlo, ma ha anche trionfato in gara, segnando il primo successo per un italiano in vent'anni.

Nonostante questo inizio esplosivo, Antonelli rimane con i piedi per terra. Secondo l'esperto di Formula 1 Brian van Hinthum, il giovane sta ancora abituandosi alla crescente attenzione che la categoria richiede.

"È un ragazzo affascinante: l'anno scorso, nel paddock, ho potuto apprezzare la sua cortesia e la sua genuina personalità, nonostante un certo grado di timidezza", ha commentato l'esperto.

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Contrasto con Russell

Van Hinthum sottolinea come Antonelli non corrisponda allo stereotipo dell'atleta estroverso: "Non è del tipo da grandi e clamorosi successi mediatici". Il suo approccio discreto si contrappone nettamente all'eleganza e alla sicurezza del compagno di squadra, George Russell, che guida con naturalezza.

Fuori dalla pista, Antonelli appare come un diamante grezzo, irradiando quella spontaneità giovanile che lo rende unico. La sua timidezza non gli ha impedito di esprimersi in gara: dopo la vittoria in Cina, il pilota si è mostrato visibilmente commosso, raccontando di aver provato quasi un infarto durante una frenata in piena velocità.

Prospettive future

Nonostante Toto Wolff cerchi di alleggerire le aspettative dicendo che il giovane non deve già puntare al campionato mondiale, il tifo è alle stelle. Van Hinthum prevede che gli appassionati di Formula 1 godranno a vedere in azione questo modesto talento della Mercedes e sostiene: "Sono certo che assisteremo a molti altri momenti spettacolari della sua carriera nel corso dell'anno". Con il successo in Cina, Antonelli ha dimostrato che, pur essendo riservato, sa imporsi e far brillare il suo talento in pista.

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