La Mercedes si è avvalsa di ANTLITA per riparare la vettura al Gran Premio di Cina

Come ha fatto la Mercedes a evitare che il weekend del Gran Premio di Cina per George Russell si trasformasse in un disastro? La soluzione si è rivelata sorprendentemente semplice nel vorticoso mondo della Formula 1.

Il fine settimana di gare a Shanghai del pilota britannico rischiava di degenerare sabato quando, durante la sessione di Q3, la sua monoposto si è fermata, rimanendo bloccata in prima marcia.

Mentre il team Mercedes è riuscito a risolvere il problema, Russell ha potuto registrare solo un tempo abbastanza competitivo da conquistare il secondo posto, mentre il suo compagno di scuderia, Kimi Antonelli, è entrato nella storia diventando il pilota più giovane a ottenere la pole position.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Russell spiega il problema al Gran Premio di Cina

L'articolo continua sotto il video

Al termine delle qualifiche, Russell ha descritto le difficoltà affrontate in Q3: "In Q2 il wing anteriore si è rotto e stavamo ancora cercando di capirne le conseguenze; poi, in Q3, l'auto si è fermata in pista, senza riuscire a ripartire o a cambiare marcia." Ha aggiunto: "Sono felice di essere qui, perché sono riuscito a partire nell’ultima sessione appoggiandomi a risorse minime – niente batteria, nessun dato sulla temperatura delle gomme, praticamente nulla. Il team ha fatto un lavoro eccezionale per tirarci fuori da una situazione che poteva peggiorare notevolmente. Congratulazioni ad Antonelli per aver ottenuto la prima pole della giornata." In vista della gara di domenica, ha sottolineato: "Dobbiamo fare attenzione ai piloti della scuderia rossa, che hanno mostrato un'esplosività incredibile all'inizio. Sono certo che Lewis affronterà qualche difficoltà nei primi istanti, ma il nostro obiettivo resta quello di mantenere la calma, lavorare in maniera impeccabile e offrire una prestazione al massimo livello per i tifosi."

Un weekend a Shanghai da ricordare

Nonostante un episodio imprevisto con il nuovo W17, che avrebbe potuto creare apprensione tra i sostenitori, le Silver Arrows hanno ripreso il controllo della situazione, chiudendo il weekend con un nuovo one-two. Curiosamente, non è stato il leader del campionato a salire sul podio domenica, bensì il giovane compagno di squadra Antonelli, che ha lasciato un segno indelebile nel weekend a Shanghai. Il giovane pilota ha condiviso il podio nella sua prima vittoria, affiancando Russell e Lewis Hamilton, sostituito in Mercedes, in una sfida ricca di emozioni per tutti gli addetti ai lavori.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato