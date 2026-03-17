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Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social

F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela i dettagli dopo Cina; L'ex ingegnere di Lewis vede qualcosa di speciale

Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela i dettagli dopo Cina; L'ex ingegnere di Lewis vede qualcosa di speciale

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