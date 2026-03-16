Antonelli rivela gli scatti d'ira di Hadjar

Andrea Kimi Antonelli ha superato ogni risentimento nei confronti di Isack Hadjar dopo l'incidente verificatosi durante la gara sprint in Cina.

Il pilota della Mercedes ha ammesso che lo scontro, avvenuto lo scorso sabato, è stato da lui causato, causando danni rilevanti alla vettura di Hadjar. Sebbene inizialmente la giovane promessa della Red Bull avesse rifiutato le sue scuse, oggi la tensione tra i due si è del tutto placata.

L'incidente si è registrato ieri, durante il primo turno dello sprint, precisamente alla curva 6. Antonelli, conteso dalla mancanza di potenza, è passato dalla seconda all'ottava posizione.

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Nel tentativo di recuperare rapidamente terreno, ha bloccato una delle ruote posteriori, finendo per sfiorare il lato della vettura di Hadjar e causando danni significativi alla parte inferiore dell'auto, eliminando così il rivale dalla corsa. Di conseguenza, gli è stata inflitta una penalità di dieci secondi e la perdita di due punti sulla licenza, lasciando Hadjar visibilmente frustrato.

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Scuse accettate

Nonostante all'inizio Hadjar avesse rifiutato di dialogare nel parc fermé, i due piloti hanno colto l'occasione per chiarire la vicenda.

"Durante la sosta ai box ho avuto modo di avvicinarmi e tutto è stato risolto. Senza dubbio, l'incidente di ieri è stato un errore mio, accaduto in modo del tutto involontario e che ha compromesso la sua gara; per questo, al termine della competizione, mi sono avvicinato per porgere le mie scuse", ha spiegato Antonelli, evidenziando come la situazione ora sia risolta.

Il giovane italiano comprende bene la frustrazione del suo rivale, specialmente alla luce delle forti emozioni sperimentate dopo la gara. "Mi sono trovato nel vivo dello scontro. Conosco bene Isack e so come reagisce in momenti di elevata tensione, ma oggi è tutto passato", ha aggiunto il pilota Mercedes.

In questo modo, sembra che il forte carattere e l'innegabile competitività siano stati messi da parte, permettendo ad entrambi i talenti di concentrarsi sul consolidamento all'interno di un team di alto livello.

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