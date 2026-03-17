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Charles Leclerc looks on in the paddock at the Sakhir Circuit

In Giappone, la Ferrari potrebbe trovarsi ad affrontare un rivale inaspettato

Charles Leclerc looks on in the paddock at the Sakhir Circuit — Foto: © IMAGO

In Giappone, la Ferrari potrebbe trovarsi ad affrontare un rivale inaspettato

Un pilota di Formula 1 ha affermato che si stanno avvicinando al ritmo della Ferrari. Alpine ha confermato un'ottima notizia: Franco Colapinto ha ridotto il distacco dalla Ferrari.

Pierre Gasly, compagno di squadra del pilota argentino, ha dichiarato in conferenza stampa che il team francese è riuscito ad avvicinarsi alla Scuderia di Maranello durante il recente Gran Premio di Cina.

Questo messaggio è un segnale incoraggiante per Colapinto: "Penso che se guardiamo a dove eravamo nel 2025 e a dove siamo ora, si tratta di una categoria completamente diversa.

Sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un buon lavoro in qualifica, solo pochi decimi di secondo dietro alle McLaren. Nei primi stint non ho perso molto terreno rispetto alle Ferrari", ha detto Gasly.

Correlato: Ferrari, spronata dalla controversa decisione della FIA

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

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