Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.
Hamilton si aggiudica il premio più importante della sua carriera, e non in pista.
Lewis Hamilton ha ricevuto un riconoscimento come produttore per il film sulla Formula 1.
È un weekend straordinario per il sette volte campione del mondo di F1, Lewis Hamilton. Domenica, al Gran Premio di Cina, il pilota ha conquistato il podio con la sua Ferrari da debutto e, contestualmente, uno dei suoi progetti ha ottenuto un prestigioso riconoscimento agli Oscar.
Hamilton è stato valorizzato nei titoli di coda della celebre pellicola "F1", uscita lo scorso anno e interpretata da Brad Pitt, Kerry Condon, Damson Idris e Javier Bardem. Il film, acclamato dalla critica, ha raccolto numerosi premi, culminando con l'Oscar per il Miglior Suono alla 98ª edizione degli Academy Awards.
Dopo la premiazione, l’ingegnere del suono statunitense Juan Peralta ha citato Hamilton durante il suo discorso, riconoscendone il fondamentale contributo al progetto. "Grazie all’Academy, a Joe Kosinski, a Jerry Bruckheimer, a Plan B, a Lewis Hamilton, alla Formula 1 e a tutto il team Apple per averci regalato un’esperienza cinematografica così entusiasmante", ha dichiarato Peralta. Hamilton, a sua volta, non ha esitato a congratularsi con il team, pubblicando un caloroso messaggio su Instagram: "Ottimo lavoro, complimenti a tutto il gruppo."
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Qual è stato il ruolo di Hamilton nel film di F1?
Attraverso la sua Dawn Apollo Films, Hamilton ha assunto il ruolo di produttore esecutivo, mettendo a disposizione la sua notevole esperienza per garantire l’accuratezza dei dettagli tecnici. Durante le riprese, fu evidente come il pilota insistesse affinché ogni particolare fosse fedele alla realtà delle corse. Il produttore Jerry Bruckheimer ricordò nel 2024 l’attenzione maniacale di Hamilton: ad esempio, a Silverstone, nella terza curva, il campione fece notare la differenza nell’utilizzo della seconda o terza marcia, grazie alla sua consolidata esperienza in pista. Inoltre, dopo eventi particolarmente impegnativi come quello di Singapore, spiegò come stress e calore intenso rendessero quasi impossibile per i piloti alzarsi dalla monoposto, tanto da compromettere il loro equilibrio fisico.
Questo profondo impegno per l’autenticità ha arricchito la pellicola, sottolineando quanto il mondo della F1 sia un ambiente esigente, dove ogni gara nasconde dettagli e sacrifici conosciuti a fondo solo da pochi intenditori.
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