La Ferrari PROVOCA TIMORE nel CAMPIONE DI F1

La prestazione della Ferrari nelle prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Cina 2026 ha suscitato una reazione da parte del campione del mondo in carica di Formula 1.

Lando Norris, parlando dopo le qualifiche a Shanghai, ha commentato il ritmo di Lewis Hamilton e il suo in vista della seconda gara del Campionato del Mondo 2026.

Il campione del mondo 2025 ha dichiarato alla stampa: "Abbiamo un motore più potente della Ferrari. Siamo semplicemente più veloci in rettilineo, ma d'altra parte, c'è una macchina che affronta alcune curve più velocemente della stessa Mercedes.

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Quindi è difficile stargli dietro in curva e poi "provare a superarli sui rettilinei. Gestiscono meglio le gomme, hanno più grip e quindi è molto più facile preservarle in questo modo", ha sottolineato.

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Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026? Costruttore di motori Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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