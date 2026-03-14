Andrea Kimi Antonelli ha lanciato un messaggio al resto della griglia di partenza della Formula 1 in vista del Gran Premio di Cina.

Il pilota italiano ha conquistato la pole position a Shanghai, diventando il più giovane di sempre a riuscirci; tuttavia, il pilota della Mercedes non si è adagiato sugli allori e domenica ha lanciato un avvertimento ai suoi rivali.

Ecco cosa ha detto il pilota italiano a SkySports: "Sono contento, non ho fatto errori e sono ripartito bene dopo le difficoltà dello Sprint. Ora sono concentrato sulla gara; dobbiamo finire bene il lavoro.

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"Mi piacerebbe riportare l'Italia sul gradino più alto del podio." Ho avuto qualche problema con il bilanciamento e molto sottosterzo dalla Q2 in poi, tanto che sembrava che qualcosa non andasse nella macchina.

"Anche la Q3 non è stata facile, ma sono riuscito a mettere insieme un giro e domani partirò dalla pole position, quindi sono molto contento. Il passo è buono; Sono tornato alla grande anche nello Sprint, ma ovviamente la partenza è stata il mio punto debole.

"Ho visto cosa è andato storto nello Sprint, quindi domani cercherò di non complicarmi troppo la vita e di seguire la procedura correttamente, portando le gomme alla giusta temperatura, e poi proverò a fare una partenza pulita. Vedremo cosa succederà", ha detto.

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Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

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