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Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop

Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint

Russell and Antonelli in Mercedes race suits against the FIA and F1 blue and white screen backdrop — Foto: © IMAGO

Antonelli in F1: conclusioni di commissari dopo l'incidente; Penalità per la Mercedes nello Sprint

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Andrea Kimi Antonelli F1: I commissari di gara esprimono le loro conclusioni dopo l'incidente con Lando Norris. LEGGI DI PIÙ

Antonelli F1: Penalità per la Mercedes nello Sprint, i commissari sorprendono con la dichiarazione. LEGGI DI PIÙ

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