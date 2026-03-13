I commissari emettono la decisione DEFINITIVA su Antonelli e Norris
I commissari emettono la decisione DEFINITIVA su Antonelli e Norris
Mercedes ha ottenuto un risultato davvero notevole nella sessione di qualifica sprint del Gran Premio di Cina, assicurandosi una doppia impresa con il primo e il secondo posto.
Al momento non è chiaro se la scuderia riuscirà a mantenere il pieno controllo della griglia di partenza. Nel frattempo, il pilota Kimi Antonelli, oggetto di un’indagine per un contatto con Lando Norris, è già al centro dell’attenzione, con la FIA che ha concluso le indagini e pronunciato il relativo verdetto. George Russell, invece, ha conquistato la sua seconda pole della stagione 2026, registrando il miglior giro sul circuito internazionale di Shanghai durante la sessione dedicata allo Sprint.
Dopo aver conquistato la pole anche nel Gran Premio d’Australia dello scorso weekend, la giornata ha riservato ulteriore attenzione alla prestazione di Antonelli, che si è distintamente piazzato al secondo posto. Dietro di lui si sono schierati Lando Norris, il compagno di squadra Oscar Piastri e i piloti della Ferrari. La decisione di consentire al giovane italiano di mantenere la sua posizione di P2 in griglia rimane incerta, soprattutto dopo che il contatto con Norris, avvenuto nella prima curva durante lo svolgimento della SQ2, aveva suscitato non poche perplessità.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Artículo 4.1.1
Fermare un avversario in qualifica rappresenta una chiara violazione dell’articolo 4.1.1 del regolamento sportivo, il quale stabilisce che “ogni pilota che, a giudizio dei commissari, blocchi inutilmente la pista o impedisca il passaggio ad un collega senza una valida giustificazione, può essere soggetto a sanzioni.” In questo episodio, Antonelli ha lasciato i box proprio mentre Norris si preparava a compiere un giro di riscaldamento, incontrandosi con lui alla prima curva. I commissari hanno precisato che il pilota Mercedes non sarà sanzionato, poiché in quel momento Norris non stava registrando tempi ufficiali.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- Oggi 09:41
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
Hamilton lancia una nuova ACCUSA sul motore "illegale" della Mercedes
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
Latest News
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
- Oggi 09:28
F1 Lewis Hamilton Oggi: Motore "illegale" della Mercedes; Ferrari è stata completamente avvolta
- 1 ora fa
Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?
- 2 ore fa
L'atteggiamento disfattista di Verstappen e della Red Bull in Cina
- 3 ore fa
I commissari emettono la decisione DEFINITIVA su Antonelli e Norris
- 3 ore fa
Ferrari, duramente criticata dopo la TERRIBILE DECISIONE riguardante Hamilton
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio