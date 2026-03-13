I commissari emettono la decisione DEFINITIVA su Antonelli e Norris

Mercedes ha ottenuto un risultato davvero notevole nella sessione di qualifica sprint del Gran Premio di Cina, assicurandosi una doppia impresa con il primo e il secondo posto.

Al momento non è chiaro se la scuderia riuscirà a mantenere il pieno controllo della griglia di partenza. Nel frattempo, il pilota Kimi Antonelli, oggetto di un’indagine per un contatto con Lando Norris, è già al centro dell’attenzione, con la FIA che ha concluso le indagini e pronunciato il relativo verdetto. George Russell, invece, ha conquistato la sua seconda pole della stagione 2026, registrando il miglior giro sul circuito internazionale di Shanghai durante la sessione dedicata allo Sprint.

Dopo aver conquistato la pole anche nel Gran Premio d’Australia dello scorso weekend, la giornata ha riservato ulteriore attenzione alla prestazione di Antonelli, che si è distintamente piazzato al secondo posto. Dietro di lui si sono schierati Lando Norris, il compagno di squadra Oscar Piastri e i piloti della Ferrari. La decisione di consentire al giovane italiano di mantenere la sua posizione di P2 in griglia rimane incerta, soprattutto dopo che il contatto con Norris, avvenuto nella prima curva durante lo svolgimento della SQ2, aveva suscitato non poche perplessità.

Artículo 4.1.1

Fermare un avversario in qualifica rappresenta una chiara violazione dell’articolo 4.1.1 del regolamento sportivo, il quale stabilisce che “ogni pilota che, a giudizio dei commissari, blocchi inutilmente la pista o impedisca il passaggio ad un collega senza una valida giustificazione, può essere soggetto a sanzioni.” In questo episodio, Antonelli ha lasciato i box proprio mentre Norris si preparava a compiere un giro di riscaldamento, incontrandosi con lui alla prima curva. I commissari hanno precisato che il pilota Mercedes non sarà sanzionato, poiché in quel momento Norris non stava registrando tempi ufficiali.

