FIA sorprendono con la dichiarazione relativa alla penalità ad Antonelli dopo l'incidente nella Sprint

Kimi Antonelli ha subito una penalità di 10 secondi durante la Sprint del Gran Premio di Cina di F1, dopo aver contattato Isack Hadjar nella fase iniziale della gara. La decisione dei commissari, ufficialmente illustrata in una nota della FIA, ha riconosciuto la responsabilità del giovane pilota italiano nell'incidente.

Antonelli, partito dalla seconda posizione venerdì al circuito internazionale di Shanghai, ha avuto una partenza irregolare che lo ha fatto retrocedere fino all'ottava posizione. Nel frattempo, Hadjar, che utilizzava gomme morbide, era riuscito a mantenere un buon ritmo.

Nella curva numero sei, Antonelli sembra non aver calcolato correttamente il punto di frenata, impattando violentemente contro il lato della vettura di Hadjar. Nonostante ciò, il pilota ha potuto proseguire durante il periodo in pista dedicato al safety car (attivato per Nico Hülkenberg), concludendo la gara al quarto posto, mentre Hadjar è scivolato fino al quindicesimo posto.

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I commissari hanno dunque inflitto una penalità temporale di 10 secondi ad Antonelli, fornendo una dettagliata spiegazione dell'accaduto. "La vettura numero 6, guidata da Hadjar, cercava di sorpassare quella numero 12 di Antonelli sull'esterno della curva 6. Hadjar aveva la sospensione anteriore in vantaggio rispetto a quella di Antonelli, guadagnando così il diritto alla traiettoria.

I filmati mostrano che Antonelli, bloccando con la ruota posteriore durante la frenata, ha colpito con effetto understeer il lato della vettura di Hadjar, facendolo deviare e perdendo una posizione. I commissari hanno ritenuto il pilota della vettura 12 interamente responsabile dell'incidente, quindi applicando la sanzione consueta."

Sorprendentemente, su Antonelli non sono stati applicati punti di penalità sulla Superlicenza, ma solo la sanzione temporale nella Sprint. È possibile che la FIA abbia reputato eccessiva una punizione più severa, considerando che l'incidente è avvenuto nella prima fase e che i commissari talvolta tengono conto di questo elemento. Normalmente, in situazioni di piena responsabilità, ci si aspetta l'assegnazione di punti di penalità oltre alla sanzione temporale.

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Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

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