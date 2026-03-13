close global

Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag

Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina

Lewis Hamilton is pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO

Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina

La Cina è il paese dove Hamilton è salito per l'ultima volta sul podio con la Ferrari.

Alessandro Lombardo

Lewis Hamilton ha approfittato del breve intervallo tra il Gran Premio d’Australia e quello di Cina per concedersi uno dei suoi passatempo preferiti.

Il pilota della Ferrari ha inaugurato la stagione 2026 in Australia nel migliore dei modi, chiudendo con un quarto posto, appena dietro al compagno Charles Leclerc, che ha già festeggiato il suo primo podio. Ora, con l’obiettivo di riscattarsi dopo un weekend altalenante l’anno scorso, Hamilton punta dritto a Shanghai, dove lo attendono nuove opportunità di rendimento.

Durante i preparativi per la prossima gara, il britannico ha mostrato una notevole tranquillità. In compagnia di sua madre, ha scelto di rallentare il ritmo e godersi il contatto con alcuni adorabili coniglietti, dimostrando che anche un campione sa apprezzare i piccoli momenti di relax lontano dalle piste.

Prima del secondo appuntamento internazionale in Cina, un appassionato ha condiviso un commovente video sui social. Nel clip, Hamilton pubblicava su Douyin: "Oggi ho fatto nuove e simpatiche amicizie!", ed era ripreso insieme alla madre, Carmen Larbalestier, mentre insieme curavano un piccolo nido di conigli: lei accarezzava gli animali che si accalcavano intorno a lei, mentre Hamilton offriva loro affettuosi gesti e gustose carote.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Riuscirà Hamilton a spezzare la siccità dei rossi nel Gran Premio di Cina?

Il pilota 41enne sa bene che la calma è fondamentale per affrontare un weekend di corse tanto intensi. Al GP di Cina 2025, infatti, Hamilton aveva conquistato la sua prima vittoria a bordo di un’auto rossa, salendo sul gradino più alto del podio dopo aver vinto lo sprint; tuttavia, nella gara principale è stato superato da Leclerc, assicurandosi solo il sesto posto, poco prima che la Scuderia venisse colpita da una doppia squalifica per il mancato rispetto dello spessore minimo dei skid block.

L’ex pilota Mercedes ha ora due possibilità per risollevarsi: da quel weekend a Shanghai non è più riuscito a ritagliarsi un podio, né nello sprint né nella gara completa, mentre i giorni senza vittoria continuano ad accumularsi. Nella prima prova della stagione, la Ferrari ha dimostrato tutta la sua velocità: Leclerc, infatti, è passato dal quarto primo subito dopo la partenza a Melbourne, e anche Hamilton si è piazzato tra i tre migliori, evidenziando un avvio determinante.

Quando si svolgerà la prossima gara di F1?

Hamilton tornerà a sfidare le piste con la Ferrari nella seconda tappa della stagione 2026, durante il Gran Premio di Cina che si terrà questo weekend. La gara principale è in programma per domenica 15 marzo alle 15:00 ora locale (CST), equivalenti alle 7:00 GMT e alle 3:00 ET, mentre Shanghai ospiterà anche la prima di sei gare sprint previste nel formato entusiasmante di questo fine settimana.

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton China Grand Prix

