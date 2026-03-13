Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina
Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina
La Cina è il paese dove Hamilton è salito per l'ultima volta sul podio con la Ferrari.
Lewis Hamilton ha approfittato del breve intervallo tra il Gran Premio d’Australia e quello di Cina per concedersi uno dei suoi passatempo preferiti.
Il pilota della Ferrari ha inaugurato la stagione 2026 in Australia nel migliore dei modi, chiudendo con un quarto posto, appena dietro al compagno Charles Leclerc, che ha già festeggiato il suo primo podio. Ora, con l’obiettivo di riscattarsi dopo un weekend altalenante l’anno scorso, Hamilton punta dritto a Shanghai, dove lo attendono nuove opportunità di rendimento.
Durante i preparativi per la prossima gara, il britannico ha mostrato una notevole tranquillità. In compagnia di sua madre, ha scelto di rallentare il ritmo e godersi il contatto con alcuni adorabili coniglietti, dimostrando che anche un campione sa apprezzare i piccoli momenti di relax lontano dalle piste.
Prima del secondo appuntamento internazionale in Cina, un appassionato ha condiviso un commovente video sui social. Nel clip, Hamilton pubblicava su Douyin: "Oggi ho fatto nuove e simpatiche amicizie!", ed era ripreso insieme alla madre, Carmen Larbalestier, mentre insieme curavano un piccolo nido di conigli: lei accarezzava gli animali che si accalcavano intorno a lei, mentre Hamilton offriva loro affettuosi gesti e gustose carote.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Riuscirà Hamilton a spezzare la siccità dei rossi nel Gran Premio di Cina?
Il pilota 41enne sa bene che la calma è fondamentale per affrontare un weekend di corse tanto intensi. Al GP di Cina 2025, infatti, Hamilton aveva conquistato la sua prima vittoria a bordo di un’auto rossa, salendo sul gradino più alto del podio dopo aver vinto lo sprint; tuttavia, nella gara principale è stato superato da Leclerc, assicurandosi solo il sesto posto, poco prima che la Scuderia venisse colpita da una doppia squalifica per il mancato rispetto dello spessore minimo dei skid block.
L’ex pilota Mercedes ha ora due possibilità per risollevarsi: da quel weekend a Shanghai non è più riuscito a ritagliarsi un podio, né nello sprint né nella gara completa, mentre i giorni senza vittoria continuano ad accumularsi. Nella prima prova della stagione, la Ferrari ha dimostrato tutta la sua velocità: Leclerc, infatti, è passato dal quarto primo subito dopo la partenza a Melbourne, e anche Hamilton si è piazzato tra i tre migliori, evidenziando un avvio determinante.
Quando si svolgerà la prossima gara di F1?
Hamilton tornerà a sfidare le piste con la Ferrari nella seconda tappa della stagione 2026, durante il Gran Premio di Cina che si terrà questo weekend. La gara principale è in programma per domenica 15 marzo alle 15:00 ora locale (CST), equivalenti alle 7:00 GMT e alle 3:00 ET, mentre Shanghai ospiterà anche la prima di sei gare sprint previste nel formato entusiasmante di questo fine settimana.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- 3 ore fa
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina
Latest News
La Mercedes domina le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina
- 55 minuti fa
F1 Oggi: Mercedes domina nelle Cina; La Ferrari possono dare del filo da torcere alla Red Bull
- 42 minuti fa
Il gesto ADORABILE di Hamilton durante il GP di Cina
- 3 ore fa
Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai
- 3 ore fa
La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart
- 3 ore fa
La Mercedes domina nelle FP1 del GP di Cina 2026
- Oggi 05:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio