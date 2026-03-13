Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026: gli ultimi aggiornamenti da Shanghai

È arrivato il primo weekend sprint della stagione di F1

La Formula 1 è tornata questo weekend con il Gran Premio di Cina, che segna la seconda tappa del campionato 2026. L'evento si svolgerà presso lo Shanghai International Circuit, promettendo forti emozioni e uno spettacolo vibrante per gli appassionati della massima categoria.

Il circuito, situato nel distretto di Jiading, ospiterà anche il primo weekend sprint della stagione, introducendo una sfida inedita che vedrà protagonisti velocità e strategia.

Con solo un'ora di prove libere il venerdì precedente alla prima sessione di qualifiche sprint dell'anno, le condizioni meteo assumono un ruolo decisivo. La puntualità e la strategia in pista saranno fortemente influenzate dal clima, il quale potrebbe fare la differenza in ogni giro.

Nell'ultimo appuntamento a Melbourne, Oscar Piastri ha perso il controllo della sua nuova McLaren prima ancora di raggiungere il giro di formazione, e tutto questo in assenza di pioggia. Questo episodio evidenzia l'importanza di una preparazione accurata e della capacità di adattarsi rapidamente a qualsiasi condizione in pista.

In un contesto in cui le nuove normative su telaio e unità di potenza continuano a suscitare controversie e qualche incertezza in griglia, la previsione meteo per il Gran Premio di Cina diventa ancora più rilevante. L'atmosfera tesa spinge squadre e piloti a rivedere ogni dettaglio per ottenere il massimo rendimento.

Previsioni meteo per il Gran Premio di Cina

Sabato 14 marzo (Sprint e Qualifiche)

Sabato a Shanghai si preannuncia una giornata intensa senza imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. La prima gara sprint del 2026 partirà alle 11:00 CST (03:00 GMT) in un clima simile a quello di venerdì: temperature intorno ai 15°C, cielo sereno sul circuito e venti da sud-est che potrebbero raggiungere i 20 km/h nel corso della sfida dei 100 km. Né la sessione sprint né la qualifiche principale saranno minacciate da precipitazioni, garantendo una competizione ininterrotta e una lotta accanita per la pole position.

Domenica 15 marzo (Corsa)

La gara prenderà il via alle 15:00 ora locale (07:00 GMT). Sebbene il sole non brillerà con la stessa intensità dei giorni precedenti e il cielo si farà leggermente più nuvoloso, le temperature si manterranno tra i 14 e i 15°C con un’umidità intorno al 50% e senza alcuna probabilità di pioggia. Una brezza leggera proveniente da nord-est offrirà ai piloti condizioni equilibrate, fondamentali per una battaglia in pista ricca di adrenalina.

Per rimanere aggiornati su ogni variazione meteo durante il weekend del Gran Premio di Cina, seguite attentamente questa pagina: conoscere ogni dettaglio vi permetterà di vivere una gara piena di emozioni e senza sorprese.

