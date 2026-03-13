La PAZZA routine di allenamento di Verstappen che coinvolge Mario Kart

Max Verstappen non nasconde il suo malcontento per le nuove regole introdotte in Cina per la Formula 1. Il pilota olandese ha scherzato, commentando di aver messo da parte il suo simulatore per concentrarsi sull’allenamento con la Nintendo Switch, dove affina le sue abilità in Mario Kart. Questa scelta, pur giocosa, evidenzia il suo approccio critico verso le norme che impongono nuove modalità di gestione dell’energia e della potenza, modificando di fatto il modo in cui i piloti devono dosare le prestazioni per ottenere vantaggi in pista.

Una nuova era sembra aprirsi in Formula 1 dopo il Gran Premio d’Australia, durante il quale i piloti hanno avuto alcuni giorni per adattarsi al nuovo regolamento. Tale periodo di transizione anticipa il weekend di competizioni in Cina, dove si preannuncia un’altra sfida sul circuito. Le modifiche hanno già suscitato reazioni contrastanti tra gli atleti, aprendo un vivace dibattito sull’impatto strategico e tecnico di queste innovazioni sulle corse.

In particolare, a Verstappen non sembrano aver impressionato le nuove disposizioni, che pongono un’enfasi speciale sulla gestione delle batterie e della loro ricarica. La regolamentazione impone infatti ai piloti di dosare con attenzione la potenza per accumulare energia sufficiente, una strategia che il campione olandese accoglie con una punta di scetticismo. Questa innovazione, pur mirata a rendere le gare più strategiche, ha già fatto sorgere dubbi sulla reale efficacia in termini di prestazioni. Il pilota ha sottolineato in diverse occasioni l’importanza di confrontarsi con la FIA per affinare ulteriormente le regole, auspicando soluzioni che bilancino strategia e rendimento in pista.

Durante la conferenza stampa in Cina, quando gli è stato chiesto se l’allenamento sui simulatori potesse dare un vantaggio nella gestione dell’energia, Verstappen ha risposto sorridendo. Ha spiegato: "Ho trovato una soluzione più economica: ho messo da parte il mio simulatore e ora mi alleno con la mia Nintendo Switch. Conosco già bene il funzionamento dei famosi funghi e, sebbene lo scudo blu mi metta ancora in difficoltà, continuo a perfezionarlo; per quanto riguarda la pallottola, non sono ancora arrivato al livello desiderato, ma ci sto lavorando."

Verstappen adotta un tono più serio nel commentare che, nonostante il piacere di lavorare a stretto contatto con il team e l’ufficio motori, ultimamente la guida in pista risulta meno appagante. "A volte tutto appare contraddittorio: il brivido della corsa si affievolisce, mentre la collaborazione quotidiana con il team e il reparto motori rappresenta per me una grande fonte di soddisfazione", ha dichiarato. Ha inoltre aggiunto di aver avviato un dialogo con la Formula 1 e la FIA, auspicando che nel prossimo anno vengano introdotte modifiche concrete, mentre per il momento si stanno valutando diverse opzioni.

