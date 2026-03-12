SCANDALO: denunciata la censura di un pilota in F1 dopo il GP d'Australia

Franco Colapinto ha criticato la Formula 1 per aver censurato l'incidente che ha vissuto all'inizio del Gran Premio d'Australia 2026.

Il pilota argentino è stato protagonista di una delle immagini più memorabili dello scorso fine settimana quando, al via della gara, ha dovuto sterzare per evitare un'altra vettura che era partita più lentamente davanti a lui. Franco è riuscito a evitarla, ma ha rischiato di avere un incidente.

Parlando con ESPN, Colapinto ha parlato della situazione pericolosa diventata virale qualche giorno fa: "Mi hanno detto che la F1 non voleva mostrarla. Era una situazione piuttosto pericolosa. Non volevano mostrarla molto, ma alla fine è finita su tutti i giornali".

"È un problema con le nuove monoposto e le procedure complicate", ha commentato il sudamericano.

C'è molta polemica intorno alla F1 a causa del nuovo regolamento 2026, con piloti e tifosi sui social media che si lamentano dei sorpassi artificiali e del mancato coinvolgimento dei piloti.

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026? Costruttore di motori Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

