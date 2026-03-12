close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
FIA decides penalty for Colapinto

SCANDALO: denunciata la censura di un pilota in F1 dopo il GP d'Australia

FIA decides penalty for Colapinto — Foto: © IMAGO

SCANDALO: denunciata la censura di un pilota in F1 dopo il GP d'Australia

Franco Colapinto ha criticato la Formula 1 per aver censurato l'incidente che ha vissuto all'inizio del Gran Premio d'Australia 2026.

Il pilota argentino è stato protagonista di una delle immagini più memorabili dello scorso fine settimana quando, al via della gara, ha dovuto sterzare per evitare un'altra vettura che era partita più lentamente davanti a lui. Franco è riuscito a evitarla, ma ha rischiato di avere un incidente.

Parlando con ESPN, Colapinto ha parlato della situazione pericolosa diventata virale qualche giorno fa: "Mi hanno detto che la F1 non voleva mostrarla. Era una situazione piuttosto pericolosa. Non volevano mostrarla molto, ma alla fine è finita su tutti i giornali".

"È un problema con le nuove monoposto e le procedure complicate", ha commentato il sudamericano.

C'è molta polemica intorno alla F1 a causa del nuovo regolamento 2026, con piloti e tifosi sui social media che si lamentano dei sorpassi artificiali e del mancato coinvolgimento dei piloti.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026?
Costruttore di motori Team
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Franco Colapinto Alpine Gran Premio d’Australia

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto

ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto

  • Ieri 08:00
Antonelli F1: Informano che CORRE PERICOLO

Antonelli F1: Informano che CORRE PERICOLO

  • 1 ora fa
Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA

Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA

  • 1 ora fa
ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1

ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1

  • 2 ore fa
URGENTE: Informano che Kimi Antonelli CORRE PERICOLO in F1 2026

URGENTE: Informano che Kimi Antonelli CORRE PERICOLO in F1 2026

  • 2 ore fa
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

  • Ieri 17:01

Notizie di Formula 1

00:30
Antonelli F1: Informano che CORRE PERICOLO
00:15
Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA
12-3
ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1
12-3
URGENTE: Informano che Kimi Antonelli CORRE PERICOLO in F1 2026

Appena arrivato

00:30
Antonelli F1: Informano che CORRE PERICOLO
00:15
Ferrari F1: rivale conferma problemi per GP di Cina; riceve una DENUNCIA
12-3
ATTENZIONE: La Ferrari riceve una DENUNCIA DA UN ALTRO ALLEATO in F1
12-3
URGENTE: Informano che Kimi Antonelli CORRE PERICOLO in F1 2026
12-3
Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina Ferrari

Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

Ieri 17:01
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen; Lewis Hamilton possono dare del filo Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc mette in guardia Max Verstappen; Lewis Hamilton possono dare del filo

Ieri 03:39
L'AVVERTIMENTO di Leclerc a Verstappen che potrebbe cambiargli la vita Ferrari

L'AVVERTIMENTO di Leclerc a Verstappen che potrebbe cambiargli la vita

11 marzo 2026 22:49
Hamilton riceve una spinta dopo l'aggressiva "Macarena" della Ferrari Ferrari

Hamilton riceve una spinta dopo l'aggressiva "Macarena" della Ferrari

11 marzo 2026 22:38
Ontdek het op Google Play