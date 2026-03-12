Il rivale di Lewis Hamilton conferma i problemi per il GP di Cina

Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, ha dato una pessima notizia all'Aston Martin in vista del Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.

Il due volte campione del mondo e il suo team hanno dovuto affrontare diversi problemi che hanno complicato l'inizio del campionato per i loro piloti. Purtroppo, questi problemi non sembrano destinati a risolversi prima della prossima gara.

In dichiarazioni pubblicate dal giornalista Junaid Samodien, Alonso ha dichiarato quanto segue: "Purtroppo, la situazione non è cambiata nei quattro o cinque giorni trascorsi da Melbourne, quindi sarà un fine settimana difficile.

"Limiteremo i giri a una o due sessioni, dato che ci mancano dei pezzi. Abbiamo bisogno di giri per trovare la finestra di prestazione nel telaio. Sarei felice se potessimo lasciare la Cina con una sessione di prove e qualifiche più o meno normale", ha confermato lo spagnolo.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

