ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto
Mercedes vuole ampliare la sua squadra di piloti sotto il suo controllo e Franco Colapinto potrebbe unirsi al team tedesco.
Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, Mercedes starebbe cercando di accaparrarsi la quota detenuta da Otro Capital in Alpine, in diretta competizione con l'ex team principal della Red Bull, Christian Horner.
Il consulente esecutivo di Alpine, Flavio Briatore, ha recentemente rivelato che Horner è in trattative con il consorzio per acquisire una quota del 24% del team di Formula 1. Briatore ha anche indicato che ci sono diverse altre parti interessate. Another Capital riunisce star di Hollywood e atleti di fama che cercano di assicurarsi un futuro.
Horner intendeva acquisire quella quota, ma ora si trova ad affrontare la concorrenza della Mercedes, guidata da Toto Wolff, secondo il media. Si vocifera persino che Wolff abbia presentato un'offerta per conto del team tedesco, che già fornisce power unit ad Alpine.
Se acquisisse la quota, Mercedes potrebbe replicare la struttura che la Red Bull Racing ha attualmente con Racing Bulls. Il valore esatto della partecipazione non è stato ancora rivelato. Le valutazioni pubblicate stimano il valore del team tra 1,5 e 1,86 miliardi di sterline, il che porterebbe la quota del 24% a circa 448 milioni di sterline.
Se la Mercedes volesse utilizzare Alpine come la Red Bull utilizza le Racing Bull, Colapinto rientrerebbe sotto il controllo delle decisioni del team tedesco. Piloti come Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Daniel Riccardo, tra gli altri, sono riusciti a "salire" nel team principale, il che apre la possibilità che Colapinto faccia lo stesso con la Mercedes.
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
