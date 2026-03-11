close global

Kimi Antonelli in Melbourne

Antonelli, situazione di emergenza a rischio in vista del GP di Cina

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

Antonelli, situazione di emergenza a rischio in vista del GP di Cina

Alessandro Lombardo

È risaputo che i piloti di Formula 1 godono di una popolarità mondiale senza eguali. Tuttavia, a volte i tifosi dimenticano che, al di là delle luci della ribalta, anche questi atleti sono esseri umani.

Questa svista può generare situazioni scomode, come è accaduto a Kimi Antonelli al suo arrivo in Cina.

Il Gran Premio di Cina, che apre il secondo weekend del Campionato Mondiale di Formula 1 2026, è ormai alle porte. La gara si disputerà al celebre Circuito Internazionale di Shanghai, rinomato per le sue lunghe rettilinee e le curve tecniche.

Dopo un brillante inizio di stagione a Melbourne, conclusosi con la vittoria di George Russell, le squadre sono partite alla volta della Cina per affrontare una nuova, avvincente sfida.

Acoso y empujones

La maggior parte dei piloti ha già sperimentato l’entusiasmo dei tifosi in Cina, ma l’esperienza di Antonelli all’aeroporto di Shanghai ha assunto toni differenti.

Durante il trasferimento verso l’hotel, il pilota Mercedes si è trovato circondato da una folla particolarmente esuberante, ansiosa di immortalare il giovane corridore. La situazione si è rapidamente fatta tesa, rivelando come lo spazio si fosse ristretto per effetto degli spintoni e dell’insistenza dei fan.

