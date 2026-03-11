Il gambero ha lasciato il barbecue e il tramonto ha dipinto il cielo del Gran Premio d’Australia, segnando la chiusura di un weekend ricco di emozioni. Con la polvere finalmente posata, è il momento di ripercorrere l’inizio della stagione 2026 di Formula 1. Nei telegiornali e sui quotidiani anglosassoni si sono susseguite opinioni che spaziavano da lodi quasi religiose per George Russell a critiche aspre sulle vetture 2026, ritenute da molti incapaci di esprimere il massimo potenziale. L’atmosfera ad Albert Park è stata resa ancora più vibrante da questi contrasti, lasciando intravedere spunti di riflessione che meritano di essere raccontati.

Ecco che arriva l’istante di salire a bordo di un aereo – magari con Ryanair, sebbene esistano alternative altrettanto valide – per lasciare l’Inghilterra e dare un sentito “ciao Italia!” a una prospettiva internazionale sui fatti accaduti ad Albert Park. Gli italiani, noti per la loro capacità di interpretare un weekend di F1 con un approccio quasi poetico, riescono sempre a cogliere le sfumature emotive che rendono ogni gara un’esperienza unica. Lasciamo dunque da parte le divagazioni per addentrarci nell’analisi di ciò che la stampa nazionale ha osservato riguardo alla Ferrari, a Lewis Hamilton e a tutta la griglia in gara, offrendo così un resoconto chiaro e ricco di dettagli.

Lewis Hamilton elogiato, Newey deriso

Il Corriere della Sera è riuscito finalmente a trovare motivi per lodare la prestazione della Ferrari a Melbourne, assegnando alla scuderia un punteggio di 8 su 10. I piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc , hanno ricevuto valutazioni rispettivamente di 8 e 7,5, evidenziando un bilanciamento di forza e difficoltà. Adattando con originalità il celebre adagio di Archimede – “Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo” – nella forma “Datemi una Ferrari competitiva e raggiungerò la vetta”, il neo-sposato Leclerc ha costantemente spinto la squadra verso nuovi traguardi, infondendo fiducia grazie al suo 51° podio. Parallelamente, sebbene Hamilton abbia mostrato una determinazione rinnovata, in alcune fasi il suo rendimento si è affievolito avvicinandosi al consorzio Leclerc-Russell, lasciando presagire comunque un futuro promettente per il 2026.

Un ulteriore episodio che ha catturato l’attenzione è stato l’incidente di Oscar Piastri, avvenuto già durante il giro di formazione preliminare. Come accaduto in passato a Isack Hadjar, il pilota franco-algerino si è trovato in difficoltà, mettendo in luce una situazione delicata antecedente alla gara vera e propria. Nonostante una stagione di costanti miglioramenti – che lo aveva persino portato a gareggiare accanto a Verstappen in Red Bull – Piastri si ritrova a dover fare i conti con l’amara sensazione di aver abbandonato il suo Gran Premio di casa davanti a 138.000 spettatori a Melbourne, un episodio che segna con fermezza il suo percorso nella stagione.

Le critiche non sono mancate nemmeno per Aston Martin e Honda. Il contributo di Newey, ad esempio, è stato valutato con solamente due punti, mentre Honda ha ottenuto un punteggio pari a zero. Il verdetto recita: “Il genio della F1 rischiava di compromettere il rilancio di Aston Martin – una situazione inaccettabile, con Stroll arrivato ultimo e Alonso che, nonostante un ritiro temporaneo, è tornato in pista come se stesse effettuando semplici test – cercando, con poche parole, di incolpare la Honda giapponese e la sua unità di potenza poco performante. Talvolta, l’eccesso di zelo nel tentativo di rimediare ad un difetto finisce per peggiorare ulteriormente la situazione.” Inoltre, si è ribadito come, fin dal 2015 insieme a McLaren, Honda abbia vissuto un periodo di stenti che ha portato il produttore a ripuntarsi sui motori Mercedes, relegando il suo passato glorioso a mero ricordo.

Un’ulteriore nota emersa da Sky Sports Italia ha messo in luce una tensione palpabile nel rapporto tra Lewis Hamilton e l’ingegnere di gara ad interim, Carlo Santi. Le osservazioni, dirette e pungenti, sottolineano come Hamilton stia vivendo una delle sue migliori performance, arrivando momentaneamente a guidare la gara in più occasioni e manifestandosi in radio con quella consueta ironia tagliente. Lo Sprint disputato sabato in Cina ha inoltre evocato piacevoli ricordi, contribuendo a rendere il clima in pista ancora più intenso. Sky Sports ha infine assegnato a Piastri un punteggio particolarmente negativo, commentando che, sebbene la vettura possa aver influito, il mancato ingresso in griglia sul proprio Gran Premio di casa è inaccettabile. Anche se non è la storia più clamorosa del weekend, il pilota Haas , Ollie Bearman, è stato celebrato per la sua costanza: “Il giovane Orso sa sempre cavarsela, aggiungendo punti preziosi alla classifica di Haas, un risultato che merita di essere applaudito.”

