Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes

Anche Lewis Hamilton è rimasto sorpreso da Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ha scoperto a proprie spese che il mondo della Formula 1 non è così idilliaco come molti potrebbero immaginare.

Guadagnare milioni viaggiando per il globo e competere al volante di una delle macchine più avanzate può sembrare un sogno, ma tale carriera comporta numerosi sacrifici. Il giovane pilota italiano esprime il suo punto di vista in termini molto critici, tanto da sorprendere persino Lewis Hamilton con le sue lamentele.

Contrariamente all'immagine romantica del pilota che appare solo nel weekend per esibirsi in giri spettacolari, la realtà è ben diversa. Ogni weekend di gara richiede il raggiungimento di una forma fisica ottimale, indispensabile per competere al fianco di altri grandi campioni e per resistere alle imponenti forze G a cui sono sottoposte le monoposto.

Inoltre, la pressione derivante dall'essere osservati da milioni di spettatori e dall'accoglienza critica dei social media aggiunge ulteriore complessità a una professione già estremamente esigente.

Kimi Antonelli scopre le difficoltà della F1

I problemi denunciati da Antonelli non riguardano tanto le prestazioni in pista quanto le pressioni del marketing. In Formula 1, team e piloti devono infatti soddisfare le aspettative dei numerosi sponsor che sostengono economicamente l'attività, richiedendo in cambio una notevole visibilità. Questo si traduce spesso in intense giornate mediatiche in cui i piloti sono costretti a diventare veri e propri ambasciatori dello sport, compito che molti preferirebbero evitare.

Durante un'intervista al Gran Premio del Belgio 2025, Antonelli ha confidato a Lewis Hamilton alcuni degli aspetti meno affascinanti della sua professione. A un certo punto della conversazione, l'interazione, ampiamente diffusa su X, ha risuonato in maniera particolare:

Antonelli: "Soprattutto, i giorni dedicati alla promozione." Hamilton: "Già, è davvero terribile." Antonelli: "E continuano ad aggiungersi." Hamilton: "Quanti giorni in tutto?" Antonelli: "42." Hamilton: "È un carico insostenibile."

Questo scambio evidenzia chiaramente come i piloti di Formula 1 debbano far fronte, oltre alle sfide in pista, a innumerevoli impegni legati al marketing, che spesso si rivelano gravosi e poco gratificanti.

Quando è la prossima gara di F1?

La stagione 2026 prosegue con il Gran Premio di Cina, in programma per domenica 15 marzo, dopo l'inizio in Australia con il Gran Premio di Melbourne l'8 marzo. Antonelli, che si è aggiudicato il secondo posto ad Albert Park alle spalle del compagno George Russell, mira a superare il britannico nella prova di Shanghai per affermare le sue ambizioni nel combattere per il titolo mondiale.

