Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes
Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes
James Vowles e Andrea Stella hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di informazioni fornite da Mercedes riguardo all'unità propulsiva prevista per il 2026.
Acquisite come clienti mediante il sistema di fornitura di motori, tali soluzioni lasciano il team in una posizione di svantaggio, poiché sussiste il sospetto che Mercedes trattenga dati cruciali per ottimizzare le prestazioni. La normativa FIA, infatti, prevede che i team clienti debbano ricevere l’ultima versione dell’unità motrice, garantendo così una competitività equilibrata per tutti i partecipanti.
Le discrepanze, seppur limitate principalmente al software, non dovrebbero avere un impatto determinante sul rendimento in pista. Mercedes, sviluppando internamente la propria unità, dispone di un flusso informativo più ricco e aggiornato, mantenendosi sempre un passo avanti rispetto ai clienti, che si trovano a fare affidamento su dati ereditati.
Questo vantaggio informativo permette al costruttore tedesco di ottimizzare costantemente i parametri tecnici e di proporre soluzioni d’avanguardia, mentre i dettagli rimangono ancora in gran parte oscuri, generando dubbi sulle reali potenzialità della tecnologia in gara.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Williams rileva carenze nelle performance dell’unità propulsiva
Il dirigente britannico Vowles ha manifestato la propria delusione per la scarsa comunicazione di Mercedes, evidenziando come la mancanza di un flusso costante di informazioni possa tradursi in perdite di quasi tre decimi di secondo in pista. Sebbene tali differenze possano derivare da molteplici fattori, il punto critico resta l’assenza di aggiornamenti tempestivi che consentano ai team, come Williams o Alpine, di anticipare e reagire a eventuali variazioni del comportamento dell’unità.
Anche il responsabile del team, Andrea Stella, ha criticato aspramente il metodo di condivisione dei dati messo in atto da Mercedes. “Per settimane abbiamo cercato, insieme a HPP (Mercedes High Performance Powertrains), di ottenere informazioni supplementari, ma durante le prove ci siamo limitati a far girare la macchina e analizzare i dati già in nostro possesso", ha dichiarato. Per lui, la continua imprevedibilità delle prestazioni dell’unità è inaccettabile in un campionato come la Formula 1, dove la capacità di simulare e prevedere il comportamento del veicolo è essenziale per apportare miglioramenti in tempo reale. Anche McLaren, cliente storico di Mercedes, vede in questa situazione un segnale preoccupante, che incide negativamente sulla possibilità di adattare e perfezionare la vettura durante la stagione.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Kimi Antonelli Oggi: Legittima dopo che nuove prove; George Russell risponde a Lando Norris
- Ieri 02:09
La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia
- 51 minuti fa
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia
Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina
Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes
Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes
Latest News
La "lingua tagliente" di Hamilton e una storia di "imperdonabile colpa": la reazione dei media italiani al GP d'Australia
- 51 minuti fa
Il NUOVO look di Hamilton per il GP di Cina
- 2 ore fa
Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes
- 3 ore fa
Colapinto e Sainz, visibilmente INFLUENZATI dalla Mercedes
- Ieri 19:08
Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.
- Ieri 18:31
Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes
- Ieri 15:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio