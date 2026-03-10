close global

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia

Alessandro Lombardo

George Russell ha sorpreso amici e rivali assicurandosi in modo autorevole la pole position per il Gran Premio d’Australia.

Il pilota Mercedes si è dimostrato decisamente più veloce in qualifiche, superando persino le proprie aspettative. Sembrava ormai chiaro che le Silver Arrows stessero emergendo in questa nuova era, ma la netta superiorità dimostrata dal team ha confermato il ragionamento, lasciando tutti piacevolmente stupiti.

Il team, con sede a Brackley e Brixworth, ha investito grande impegno nello sviluppo del nuovo pacchetto per questa stagione. I risultati si sono fatti evidenti al circuito di Albert Park, dove Russell ha conquistato la pole position con un tempo di 1:18.518, superando a malapena il suo nuovo compagno di squadra, Kimi Antonelli, di soli tre decimi di secondo. Nel frattempo, il resto della griglia si è tenuto a distanza, mentre Mercedes allungava il vantaggio con quasi otto decimi.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Dominio sorprendente di Mercedes

Terminata la sessione, Russell ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, pur non aspettandosi una tale superiorità. "La sessione è stata estremamente pulita e senza errori; era così che desideravo iniziare questo weekend," ha dichiarato a PlanetF1. "Sapevamo – o almeno lo intuivamo – di avere a disposizione un pacchetto eccellente. A Brackley e Brixworth hanno lavorato con intensità per realizzarlo, ma la sua efficacia ci ha davvero sorpreso. È inoltre fantastico avere Kimi al mio fianco," ha aggiunto il pilota.

Sfide dei nuovi bolidi

La nuova generazione di monoposto in Formula 1 porta con sé sfide importanti, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’energia. Russell sottolinea come guidare queste macchine sia tutt'altro che semplice e che il team debba ancora imparare a gestire i loro sistemi complessi. Anche le operazioni di routine, a cui era abituato in passato, si sono trasformate in compiti decisamente più intricati. "Anche operazioni apparentemente semplici, come le soste ai box, sono diventate una vera sfida a causa della mole di procedure da seguire. Dalla messa a punto del motore e dei turbo, al monitoraggio della batteria, fino agli avvi, abbiamo dovuto affrontare numerosi ostacoli. Il nostro obiettivo era semplicemente quello di trascorrere un weekend senza imprevisti."

Correlato

