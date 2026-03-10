La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia
La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia
George Russell ha sorpreso amici e rivali assicurandosi in modo autorevole la pole position per il Gran Premio d’Australia.
Il pilota Mercedes si è dimostrato decisamente più veloce in qualifiche, superando persino le proprie aspettative. Sembrava ormai chiaro che le Silver Arrows stessero emergendo in questa nuova era, ma la netta superiorità dimostrata dal team ha confermato il ragionamento, lasciando tutti piacevolmente stupiti.
Il team, con sede a Brackley e Brixworth, ha investito grande impegno nello sviluppo del nuovo pacchetto per questa stagione. I risultati si sono fatti evidenti al circuito di Albert Park, dove Russell ha conquistato la pole position con un tempo di 1:18.518, superando a malapena il suo nuovo compagno di squadra, Kimi Antonelli, di soli tre decimi di secondo. Nel frattempo, il resto della griglia si è tenuto a distanza, mentre Mercedes allungava il vantaggio con quasi otto decimi.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Dominio sorprendente di Mercedes
Terminata la sessione, Russell ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, pur non aspettandosi una tale superiorità. "La sessione è stata estremamente pulita e senza errori; era così che desideravo iniziare questo weekend," ha dichiarato a PlanetF1. "Sapevamo – o almeno lo intuivamo – di avere a disposizione un pacchetto eccellente. A Brackley e Brixworth hanno lavorato con intensità per realizzarlo, ma la sua efficacia ci ha davvero sorpreso. È inoltre fantastico avere Kimi al mio fianco," ha aggiunto il pilota.
Sfide dei nuovi bolidi
La nuova generazione di monoposto in Formula 1 porta con sé sfide importanti, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’energia. Russell sottolinea come guidare queste macchine sia tutt'altro che semplice e che il team debba ancora imparare a gestire i loro sistemi complessi. Anche le operazioni di routine, a cui era abituato in passato, si sono trasformate in compiti decisamente più intricati. "Anche operazioni apparentemente semplici, come le soste ai box, sono diventate una vera sfida a causa della mole di procedure da seguire. Dalla messa a punto del motore e dei turbo, al monitoraggio della batteria, fino agli avvi, abbiamo dovuto affrontare numerosi ostacoli. Il nostro obiettivo era semplicemente quello di trascorrere un weekend senza imprevisti."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Kimi Antonelli Oggi: Legittima dopo che nuove prove; George Russell risponde a Lando Norris
- Oggi 02:09
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
- Ieri 16:00
Mercedes DOMINA; Ferrari gareggia; Checo e Alonso, un DISASTRO al GP d'Australia 2026
- 8 marzo 2026 06:36
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Latest News
Hamilton fa una curva di 180 gradi e contraddice completamente Verstappen.
- 34 minuti fa
Hamilton e la sua grande preoccupazione per la Mercedes
- Oggi 15:00
Quanto sono più lente le nuove monoposto di F1 del 2026? Il GP d'Australia ha confermato la triste realtà
- Oggi 14:30
La Mercedes si dice SORPRESA dalla prestazione al GP d'Australia
- Oggi 13:55
La Mercedes sorprende la Ferrari dopo l'Australia
- Oggi 13:39
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc attacca i critici; rilascia una dichiarazione
- Oggi 02:53
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio