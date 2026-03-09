Mercedes ferma contro le lamentele della McLaren

George Russell ha reagito con fermezza alle critiche mosse da Lando Norris nei confronti della nuova generazione di vetture di Formula 1.

Il pilota Mercedes, che ha conquistato punti fondamentali nell’inizio della stagione in Australia, ha commentato che i giudizi negativi del suo connazionale riflettono per lo più la situazione attuale sul grid.

La polemica è esplosa quando Norris ha definito queste monoposto "le peggiori della storia" e si è lamentato di uno stile di guida imposto dalle recenti restrizioni sui motori. Russell, attualmente in testa al campionato con 25 punti, ha osservato che il parere di un pilota è fortemente legato ai risultati ottenuti in pista: "Se mi trovassi in una posizione da vincere, dubito che esprimerei lo stesso giudizio."

Ricordi dell'anno scorso

Russell ha sottolineato come, in Formula 1, sia raro che i piloti riescano a essere completamente oggettivi riguardo alle normative. "Ognuno è concentrato sui propri interessi e, in questo senso, siamo tutti un po’ egoisti", ha spiegato. Per chiarire il suo punto di vista, ha ricordato come, durante la stagione passata, i team dovettero confrontarsi con le difficoltà fisiche legate alle vetture e con i problemi aerodinamici. "Non eravamo soddisfatti né della rigidità delle auto né del fenomeno del porpoising. Malgrado le rassicurazioni dei piloti McLaren, le evidenze non potevano essere ignorate", ha aggiunto Russell, evidenziando come sia prassi comune per i team minimizzare o esagerare le problematiche quando la situazione lo richiede.

Mercedes contro McLaren

La supremazia della Mercedes in Australia, emblematizzata dalla doppia vittoria di Russell e Kimi Antonelli, contrasta nettamente con il rendimento della McLaren. Norris si è classificato quinto, con un distacco superiore a 51 secondi dai leader. Russell ha evidenziato come, rispetto alla stagione precedente, i ruoli si siano invertiti, pur con entrambi i team equipaggiati con lo stesso motore Mercedes. "L’anno scorso, pur condividendo lo stesso motore, la McLaren ci ha superato. Ora, con McLaren, Williams e Alpine che utilizzano lo stesso propulsore, abbiamo dimostrato prestazioni superiori. È questo il naturale processo evolutivo del campionato", ha concluso il pilota.

