Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura

Mercedes ha colto l’occasione per farsi portavoce della squadra da seguire, proprio mentre la Formula 1 si prepara a una nuova era di regolamentazioni, inaugurata con il Gran Premio d’Australia 2026.

Durante le prove pre-gara, Toto Wolff ha indicato la Red Bull come “il punto di riferimento”. Tuttavia, a seguito dell’incidente di Max Verstappen nella prima sessione di qualifiche al circuito di Albert Park sabato scorso, il quattro volte campione si è trovato costretto a partire dalla ventesima posizione. Nel frattempo, Mercedes ha dominato la griglia, con George Russell in pole e il suo compagno Kimi Antonelli in seconda posizione nel briefing d’inizio gara.

La coppia dei Silver Arrows ha mantenuto lo stesso ordine al traguardo, assicurandosi un doppio podio a Melbourne e consolidando così la leadership della scuderia in questa prima tappa. Resta, però, il fatto che il vantaggio di Russell e Antonelli potrebbe essere messo in discussione già a partire da sette gare.

La polemica, però, non si è limitata alla pista. Già prima dell’inizio della stagione 2026, i rivali di Mercedes hanno sporto un reclamo alla FIA, in merito a un ingegnoso stratagemma legato al rapporto di compressione. Con l’entrata in vigore delle nuove norme per le unità di potenza, sono circolate notizie secondo cui la squadra tedesca avrebbe trovato il modo di regolare il rapporto di compressione geometrico, mantenendolo a 16:1 quando l’auto è ferma – come previsto – e aumentandolo fino a 18:1 in movimento. Fino a poco tempo fa, infatti, il parametro veniva misurato soltanto a veicolo fermo e a temperatura ambiente.

Verstappen ha persino sostenuto che tale scappatoia legale avrebbe garantito agli avversari tra 20 e 30 cavalli di potenza in più, traducendosi in un vantaggio di 0,3 secondi al giro. Tuttavia, dopo una votazione tra i fornitori delle unità di potenza, è stato stabilito che Mercedes non potrà più utilizzare questo stratagemma a partire dal Gran Premio di Monaco 2026. La scuderia, di conseguenza, si preoccuperà di ottenere il maggior numero di punti possibile prima di quella tappa, nel caso in cui il suo vantaggio competitivo venga ridimensionato.

Perché i rivali della Mercedes sono così in errore

Nonostante alcuni contendenti, tra cui Lewis Hamilton, abbiano fatto intendere che l’ipotetico vantaggio derivante dal rapporto di compressione della Mercedes violasse le regole, gli esperti di Sky Sports F1 concordano sul fatto che questo elemento non spiega pienamente il dominio della squadra nella partenza. Sabato, Hamilton ha esortato la direzione della Formula 1 a fornire chiarimenti sull’argomento, commentando: “Voglio capire come mai, solo grazie alla potenza, si possano registrare differenze di due decimi o più per settore. Se questo riguarda il rapporto di compressione, mi aspetto che la FIA intervenga e spieghi quali provvedimenti sono stati adottati. Altrimenti, se si tratta di pura potenza, dovremo migliorare le nostre prestazioni.”

Pur riconoscendo che Mercedes potrebbe essere superiore alla Scuderia su numerosi fronti, l’ex stratega della Formula 1 e analista di Sky Sports F1, Bernie Collins, ha subito smentito l’idea che lo stratagemma sul rapporto di compressione sia l’unica ragione dei migliori tempi della squadra. “Quattro team utilizzano questo motore [Mercedes]. Se il solo rapporto di compressione determinasse i tempi, quei team dominerebbero la classifica, cosa che non riscontriamo attualmente,” ha spiegato Collins.

Infine, Martin Brundle ha ironizzato: “Mi sembra tutta una tempesta in un bicchier d’acqua.”

